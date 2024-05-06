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Названа причина бунта заключенных в российской колонии

В Иркутской области заключенные ИК-15 взбунтовались из-за условий труда

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В 2020 году бунт заключенных в исправительной колонии №15 в Ангарске был вызван трудом на рабских условиях. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах порталу «Лента.ру».

В этой колонии заключенные получали всего 0,4 копейки за добычу одного кубометра леса при его рыночной стоимости в 2,1 тысячи рублей. Долгое недовольство этим несправедливым положением дел привело к вспышке гнева и последующему бунту.

«Причиной бунта в ангарской ИК-15 были не пытки и не противоправные отношения: бесправных осужденных заставляли годами выкладываться по полной на рабских условиях. » — пояснил источник. Он также добавил, что «у зэков просто кончилось терпение».

В апреле 2020 года сотни заключенных отказались работать и затем подожгли промзону. Для подавления бунта потребовалось привлечение тюремного спецназа.

В 2023 году суд вынес приговор трем сотрудникам ИК-6 в Ангарске, которые были признаны виновными в превышении должностных полномочий.

Ранее СМИ сообщили, что Михаил Ефремов снова подаст на УДО.

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