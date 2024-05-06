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Латвийская железнодорожная компания попросила снять запрет на покупку запчастей из России

Железнодорожная компания из Латвии попросила разрешить покупку запчастей из РФ

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Shutterstock/fornStudio

Латвийская железнодорожная компания AS Pasažieru vilciens попросила снять запрет на закупку запасных частей из России и Белоруссии. Об этом сообщает портал TVNET.

AS Pasažieru vilciens, занимающаяся пассажирскими перевозками, обосновала свою просьбу тем, что большая часть поездов в Латвии была спроектирована еще во времена СССР, и подходящие запасные части не производятся в государствах Европейского союза.

Представители компании подчеркнули, что отсутствие необходимых запчастей будет существенно влиять на железнодорожные перевозки. Поэтому в Латвии не смогут обеспечить непрерывные транспортные услуги.

Ранее официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что Москва ответит ассиметричными мерами на враждебные действия прибалтийских государств.

Ранее в Латвии заявили, что Украина получила западное оружие с разрешением бить по РФ.

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