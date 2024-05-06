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У россиян началась трехдневная рабочая неделя

Стартовала трехдневная рабочая неделя с 6 по 8 мая

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Shutterstock

В России началась трехдневная рабочая неделя, которая будет длиться с понедельника, 6 мая, до среды, 8 мая. Такой график рабочего времени был утвержден правительством.

В честь Дня Победы выходные дни будут 9 и 10 мая, а также 11 и 12 мая.

Согласно утвержденному правительством календарю выходных и праздничных дней на 2024 год, после майских праздников россиян ожидают государственные выходные в честь Дня России в июне, Дня народного единства в ноябре и на Новый год в декабре.

До этого сообщалось, что каждый пятый житель России выразил желание сократить майские выходные. Более четверти из них, в основном мужчины, опасаются возможных рисков для здоровья во время празднования. 18 процентов опрошенных хотели бы увеличить продолжительность отдыха, в то время как 21 процент считает, что его можно было бы уменьшить.

До этого вице-президент Ассоциации «Альянс туристических агентств» РФ, гендиректор сети туристических агентств «Розовый слон» Алексан Мкртчян рассказал, что авиабилеты из России в Европу подешевели практически вдвое.

Ранее в России учрежден новый профессиональный праздник.

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