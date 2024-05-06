Контингент НАТО могут оставить в Сувалкском коридоре на постоянной основе

Белоруссия не исключает, что дислоцированный для учений контингент Организации Североатлантического договора (НАТО) в Сувалкском коридоре может остаться там на постоянной основе. Такое заявление сделал министр иностранных дела Белоруссии Сергей Алейник, слова которого передает РИА Новости.

«Мы внимательно отслеживаем эти учения. Безусловно, эти опасения имеют под собой совершенно очевидную основу», — заявил он, отвечая на вопрос, существуют ли опасения, что контингент может остаться в Сувалском коридоре на постоянной основе.

21 апреля стало известно, что Литва и Польша начали учения по обороне Сувалкского коридора от России. В них задействованы 1,5 тыс. военных, в том числе из состава мотопехотной бригады «Жемайтия», около 200 единиц военной техники, а также военнослужащие из США и Португалии.

Тем временем в Европе проходит серия учений объединенных сил НАТО по отражению предполагаемой российской агрессии, в них задействованы десятки тысяч человек. Об этом заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

Ранее генерал США заявил, что, если украинцы не будут воевать, НАТО откажется поставлять оружие.