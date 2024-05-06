У берегов России произошло землетрясение

У берегов Камчатки в акватории Тихого океана произошло землетрясение магнитудой 3,9. Об этом сообщает Камчатский филиал ФГБУН ФИЦ «Единая геофизическая служба Российской академии наук».

Отмечается, что землетрясение произошло 5 мая в 17:06 по московскому времени в 161 километре от поселка Усть-Камчатск. Глубина составила 29 км.

До этого два землетрясения были зафиксированы возле Сахалина ночью и утром в субботу, 4 мая.

2 мая в акватории Тихого океана к югу от Алеутских островов (Аляска, США) произошел подземный толчок магнитудой 5,6.

30 апреля в акватории Тихого океана, в 230-248 км от Петропавловска-Камчатского, также произошло землетрясение.

Днем ранее подземный толчок магнитудой 3,6 зафиксировали в 35 километрах северо-восточнее города Каба в округе Алтай Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая.

Ранее сейсмолог предсказал землетрясение магнитудой до 7,6 в Стамбуле.