Критическую инфраструктуру в Сумах перевели на резервное питание

В результате взрывов в Сумах, на севере Украины, критическая инфраструктура была переведена на резервное питание. Глава городской военной администрации Алексей Дрозденко сообщил об этом в Telegram-канале.

Перебои со светом после сообщений о взрыве возникли в нескольких городах Сумской области.

Энергетическая инфраструктура в Сумской области получила повреждения в результате серии взрывов, уточнили в военной администрации региона.

В заявлении, опубликованном в Telegram-канале администрации, отмечается, что все необходимые службы находятся на месте происшествия и проводят восстановительные работы.

Последствия взрывов привели к отключению электричества и прекращению подачи воды в некоторых районах города, а также к проблемам с электроснабжением в других городах Сумской области, а также частичное отсутствие света в Харькове.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее армия России уничтожила склад с боекомплектом ВСУ в Харькове.