В Воронежской области отменили режим опасности атаки БПЛА

В Воронежской области отменили режим опасности атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Гусев.

Режим опасности атаки беспилотников был объявлен в области более четырех часов назад.

Накануне сообщалось, что ВСУ атаковали ВС России плюшевым зайцем с 75 г тротила внутри, подвесив его на гелиевом шаре. Внутри игрушки также обнаружили детонатор с гироскопом. Взрывоопасный предмет сбили, поскольку чересчур цветастый внешний вид вызвал подозрение у российских бойцов.

3 мая украинский беспилотник врезался в газозаправочную станцию в городе Шебекино Белгородской области. В момент атаки на рабочем месте находилась одна сотрудница, она эвакуировалась самостоятельно и не пострадала. В результате взрыва произошло возгорание резервуара для хранения газа.

Ранее Матвиенко назвала бесчеловечными атаки ВСУ на мирных граждан и города РФ.