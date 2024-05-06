Перед заявлением США, Россия уже была в курсе о том, что Франция скрытно направляет своих военных на Украину для участия в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины. Французский Иностранный легион может стать новый легальной целью СВO, сообщил первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев NEWS.ru.

Легион расположен в районе Северо-Западного направления, по которым уже были нанесены удары высокоточным оружием.

По данным Журавлева, Франция отправляет своих военных на Украину, но делает это скрытно, предварительно увольняя их из армии и предоставляя ложные сведения, будто бы это медики или добровольцы, прибывшие для гуманитарной помощи.

Как утверждает парламентарий, на практике эти граждане приезждают на Украину для участия в боевых действиях.

Депутат напомнил о том, что целое подразделение таких наемников было уничтожено 14 января в результате ракетного удара России по объектам в Харькове, а общее число уничтоженных наемников из Франции в районе Северо-Западного направления составляет 147 человек.

Он добавил, что устранение этих «солдат удачи» является еще одной задачей российских военных.

До этого бывший помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен сообщил, что Франция направила солдат из Иностранного легиона на Украину, утверждая, что они участвуют в боях в Славянске.

Ранее в США заявили, что лидеры ЕС понимают неотвратимость поражения Украины.