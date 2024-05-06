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Киселев призвал наказать виновных в убийстве военкора Бентли

Киселев: убийство корреспондента Sputnik Рассела Бентли должно быть расследовано

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Владимир Трефилов/РИА «Новости»

Убийство американского корреспондента агентства Sputnik Рассела Бентли, участвовавшего в военных действиях в Донбассе с 2014 года, должно быть расследовано, а виновные — наказаны. Об этом заявил гендиректор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев, слова которого передает РИА Новости.

«Это наш военкор. Преступление должно быть расследовано, есть принцип неотвратимости наказания. Перед законом все равны», — заявил он.

5 мая стало известно, что подозреваемые в убийстве Рассела Бентли арестованы и сотрудничают с правоохранительными органами.

Рассел Бентли с позывным «Техас» участвовал в боевых действиях с 2014 года. 64-летний мужчина родился в Техасе, почти всю жизнь работал там лесорубом. Затем он переехал в Донецк, принял православие и вступил в ополчение ДНР. Позже американец из-за возраста покинул вооруженные силы. Он женился на учительнице русского языка, получил гражданство РФ и стал сотрудничать с государственными изданиями.

Бентли пропал 8 апреля, когда начался обстрел Донецка. Он уехал помогать пострадавшим, позже на месте обстрела была найдена машина американца, в которой лежали бейсболка, очки и разбитый телефон.

Ранее в Южной Корее заявили, что британское оружие на Украине превратится в «горящий металлолом».

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