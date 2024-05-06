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Россиянам могут предоставить право выбирать место уплаты НДФЛ

ЛДПР предложила предоставить гражданам право выбирать место уплаты НДФЛ

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РИА «Новости»

Депутаты от фракции ЛДПР во главе с председателем партии Леонидом Слуцким подготовили законопроект, предоставляющий россиянам право выбирать место уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) — по адресу регистрации работодателя или по месту фактического места жительства. Об этом сообщает газета «Известия», ссылаясь на соответствующий документ.

«По действующему законодательству НДФЛ (13% или 15% от заработной платы) в бюджет за работника оплачивает работодатель, в бюджет региона и в тот муниципалитет, в котором зарегистрирован работодатель. Если гражданин живет в одном регионе (муниципалитете), а работает в другом, то уплаченные в бюджет налоговые взносы уходят не по месту жительства, а по месту регистрации работодателя», — сказано в документе.

В нем отмечается, что с учетом того, что есть много россиян, которые работают вахтовым методом или удаленно, целесообразно дать право гражданам самим определять, оплачивать НДФЛ по адресу регистрации работодателя или по месту фактического места жительства.

Как пояснил Слуцкий, люди хотят понимать, на что идут их налоги. Поэтому в ЛДПР считают «справедливым дать возможность платить налоги в том регионе, где человек проживает», отметил он.

В конце апреля сообщалось, что в рамках готовящейся в России налоговой реформы шкала НДФЛ может приобрести многоступенчатый вид со средним шагом по ставке в два-три процентных пункта.

Ранее в Госдуме назвали варианты повышения НДФЛ в России «вполне разумными».

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