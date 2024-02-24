Как сейчас выглядит Любовь Успенская

Певица Любовь Успенская родилась 24 февраля 1954 года в Киеве в семье медсестры и директора Киевской фабрики бытовой техники. По словам артистки, ее мать умерла во время родов. Медики не оказали женщине должную помощь, так как в тот день отмечали День Советской армии и Военно-морского флота. Будущую певицу воспитывала бабушка, но когда отец женился во второй раз, Любовь переехала к нему и мачехе. До 14 лет Успенская считала бабушку своей матерью, а отца — братом.

В молодости Успенская начала петь в ресторанах. В 24 года с мужем эмигрировала в США, где продолжила выступать для русскоязычной аудитории. В Америке Успенская записала два альбома, а в 1993 году решила переехать жить в Россию, где обрела признание и славу.

После распада СССР певица не получила российский паспорт. Долгие годы у нее было только американское гражданство. В 2022 году Успенская публично заявила, что наконец-то получила российский паспорт, однако официальных доказательств этому нет.

В беседе с «Известиями» она поделилась, что будет отмечать день рождения на работе — 24 февраля у нее сольный юбилейный концерт. Певица рассказала, что горе делает ее сильнее. В трудные моменты у нее рождаются песни, которые становятся хитами. При этом в периоды счастья Успенская не может сочинять.

Официальный представитель МИД Мария Захарова написала для Успенской три песни — одна из них называется «Сила моя со мной». Она хотела поддержать певицу в трудный момент, когда у ее дочери были серьезные проблемы со здоровьем.