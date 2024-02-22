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Разгадал загадку Лоры Палмер и опередил Шаламе: Кайлу Маклахлену – 65

Актеру сериала «Твин Пикс» Кайлу Маклахлену исполнилось 65 лет

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22 февраля американскому актеру Кайлу Маклахлену исполнилось 65 лет. Обязанный своей карьерой Дэвиду Линчу, он пришел в кино как миловидный для зрительниц протеже культового режиссера, а затем навсегда застолбил себе место в истории собственным талантом — в качестве исполнителя роли агента ФБР Дейла Купера в знаковом сериале «Твин Пикс». Впрочем, как совы — совсем не то, чем кажутся, так и фильмография Маклахлена богата не только лишь историей об убийстве Лоры Палмер.

В честь юбилея актера «Газета.Ru» вспоминает о восьми важных для его карьеры ролях.

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