22 февраля 2024, 15:31
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Разгадал загадку Лоры Палмер и опередил Шаламе: Кайлу Маклахлену – 65
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Кайл Маклахлен на кинофестивале «Сандэнс», 2002 год
“Дюна” (1984)
Когда Тимоти Шаламе еще даже не было в планах у его родителей, на экранах уже вовсю шла “Дюна” – эпический блокбастер по мотивам одноименного романа Фрэнка Герберта. Вместо главного краша 20-х в роли Пола Атрейдеса там был молодой дебютант Кайл Маклахлен – огромный фанат книги, впервые прочитавший ее в 14 лет, а затем ежегодно к ней возвращавшийся. Проект (как и все предыдущие и последующие попытки перенести великий бестселлер на экран) был крайне амбициозным и дорогим, однако успехом не увенчался: он провалился в прокате, заставил негодовать фанатов и стал одним из столпов легенды о проклятии романа на кинопоприще, развеять которую сумел лишь Дени Вильнев в 2021 году. Впрочем, один огромный плюс у картины все же имелся — именно на съемках “Дюны” впервые поработали вместе тогда еще ноунейм Маклахлен и некий Дэвид Линч (который ради проекта отказался снимать “Звездные войны” – но это уже совсем другая история).
“Синий бархат” (1986)
Эротический детективный триллер Линча, который принес Маклахлену широкую известность (у “Дюны” это не особо получилось), а также стал предвестником главной работы в карьере режиссера. В “Синем бархате” актер исполнил главную роль студента Джеффа (изначально ее предложили Вэлу Килмеру, но тот ответил отказом), который возвращается в родной городок и оказывается в центре криминальной истории. Само кино до сих пор считается одним из лучших фильмов 80-х – и одним из лучших триллеров в истории.
“Твин Пикс” (1990-2017)
Великий сериал Линча, который увековечил Маклахлена в летописи кинематографа и подарил своим многочисленным зрителям с десяток бессонных ночей. Проект растянулся на три сезона, один полнометражный фильм и почти 30 лет (с огромным перерывом), а самому актеру принес пока что единственный в его карьере “Золотой Глобус” – за очаровательную любовь к вкусному черному кофе и расследование загадочного убийства Лоры Палмер.
“The Doors” (1991)
В байопике Джима Моррисона и The Doors Маклахлен сыграл Рея Манзарека, одного из основателей легендарной рок-группы и ее клавишника. Партнерами актера по проекту стали Вэл Килмер, Мег Райан, Кевин Диллон и Майкл Мэдсен. Любопытно, что изначально Маклахлен претендовал на роль Моррисона, но кастинг-продюсеры сделали выбор в пользу Килмера, что, конечно, расстроило первого, однако не повлияло на его участие в проекте: артист, будучи огромным фанатом The Doors, в итоге согласился сыграть любого из членов группы, лишь бы стать частью фильма о кумирах.
“Процесс” (1993)
Основанный на одноименном романе Франца Кафки драматический триллер (руку к которому приложил Линч) сам Маклахлен называл одной из своих самых значимых актерских работ. В проекте он исполнил одну из главных ролей (вместе с Энтони Хопкинсом), а также выступил продюсером – самостоятельно искал финансирование, занимался кастингом и так далее. Сценаристом картины, к слову, стал лауреат Нобелевской премии Гарольд Пинтер.
“Шоугелз” (1995)
Не самый лучший проект в фильмографии Маклахлена, при этом все равно важный в контексте его карьеры. В “Шоугелз”, эпатажной эротической мелодраме Пола Верховена, актер сыграл руководителя постановки для взрослых в фешенебельном отеле Лас-Вегаса. За участие в картине артист был номинирован на антипремию “Золотая Малина” – вроде как плохо, а вроде как все познается в сравнении: номинация актера так и осталась номинацией, а вот в других антикатегориях лента и все к ней причастные свои заслуженные “Малины” получили.
“Секс в большом городе” (1998-2004)
В культовом женском сериале о четырех подругах из Нью-Йорка Маклахлен исполнил важную второстепенную роль – Трея Макдугалла, врача и мужчины мечты Шарлотты, с которым у девушки выстраиваются непростые отношения (с проблемами в постели, изменами, трудностями в зачатии – и грустным концом).
«Как я встретил вашу маму» (2005-2014)
Одна из главных актерских удач позднего этапа карьеры Маклахлена – участие в великом ситкоме о приключениях архитектора Теда и его друзей, который до сих пор может похвастаться с отрывом лучшим сценарием в истории жанра (но, к сожалению, не его реализацией). В проекте актеру досталась роль чудаковатого богача по прозвищу Капитан, бывшего мужа одной из девушек главного героя и действующего работодателя его подруги Лили.
Кайл Маклахлен и его жена Дезри Грубер во время Хэллоуина в Лос-Анджелесе, 2023 год
22 февраля американскому актеру Кайлу Маклахлену исполнилось 65 лет. Обязанный своей карьерой Дэвиду Линчу, он пришел в кино как миловидный для зрительниц протеже культового режиссера, а затем навсегда застолбил себе место в истории собственным талантом — в качестве исполнителя роли агента ФБР Дейла Купера в знаковом сериале «Твин Пикс». Впрочем, как совы — совсем не то, чем кажутся, так и фильмография Маклахлена богата не только лишь историей об убийстве Лоры Палмер.
В честь юбилея актера «Газета.Ru» вспоминает о восьми важных для его карьеры ролях.