Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В КНДР заявили, что британское оружие на Украине превратится в «горящий металлолом»

ЦТАК: ВС РФ превратят британское оружие на Украине в горящий металлолом

close
100%
Serhii Nuzhnenko/Reuters

Обещанная министром иностранных дел Британии Дэвидом Кэмероном помощь Киеву не изменит ситуацию на фронте, так как российские войска превратят поставленное оружие в «горящий металлолом». Об этом сказано в материале международного обозревателя Сим Мина, опубликованной Центральным телеграфным агентством Кореи (ЦТАК).

«Сейчас ВС РФ, которые, превращая вооружения США и НАТО в горящий металлолом, держат инициативу на всех фронтах Украины, говорят, что военная поддержка Британии не окажет никакого влияния на ведение СВО, и выражают решительную волю к уничтожению всех британских вооружений», — сказано в статье.

До этого бывший замначальника ВСУ, генерал-лейтенант Игорь Романенко заявил, что помощь от Запада в размере $60 млрд не помогут украинской армии сравнять силы с Вооруженными силами России.

3 мая Дэвид Кэмерон назвал опасной эскалацией отправку войск НАТО на Украину.

В этот же день он в рамках своего визита в Киев начал переговоры о «столетнем сотрудничестве» между Лондоном и Киевом.

Ранее норвежский политолог заявил, что Украина будет терять больше территорий.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами