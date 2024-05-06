Обещанная министром иностранных дел Британии Дэвидом Кэмероном помощь Киеву не изменит ситуацию на фронте, так как российские войска превратят поставленное оружие в «горящий металлолом». Об этом сказано в материале международного обозревателя Сим Мина, опубликованной Центральным телеграфным агентством Кореи (ЦТАК).

«Сейчас ВС РФ, которые, превращая вооружения США и НАТО в горящий металлолом, держат инициативу на всех фронтах Украины, говорят, что военная поддержка Британии не окажет никакого влияния на ведение СВО, и выражают решительную волю к уничтожению всех британских вооружений», — сказано в статье.

До этого бывший замначальника ВСУ, генерал-лейтенант Игорь Романенко заявил, что помощь от Запада в размере $60 млрд не помогут украинской армии сравнять силы с Вооруженными силами России.

3 мая Дэвид Кэмерон назвал опасной эскалацией отправку войск НАТО на Украину.

В этот же день он в рамках своего визита в Киев начал переговоры о «столетнем сотрудничестве» между Лондоном и Киевом.

Ранее норвежский политолог заявил, что Украина будет терять больше территорий.