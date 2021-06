В мире растет количество операций по увеличению ягодиц. С чем это связано?

В США во время пандемии резко вырос спрос на пластические операции в области ягодиц. Согласно новому отчету Американского общества пластических хирургов (American Society of Plastic Surgeons), спрос на глютеопластику — то есть коррекцию формы и размера ягодицы при помощи установки специальных имплантатов под большую ягодичную мышцу — побил все рекорды. В прошлом году операций было проведено на 22% больше, чем в предыдущем. На 8% увеличился и спрос на удаление грудных имплантатов. При этом количество операций по увеличению груди снизилось на 13%, интерес клиентов к пластике носа уменьшился на 3%, а к установке филлеров — на 11%, сообщает издание Dazed.

Изменился и сам способ увеличения ягодиц. Сейчас пациенты хотят увеличивать попу не путем пересадки жира, а путем вживления имплантатов. Тем не менее перевес в сторону «классического метода» все еще очевиден, хотя и сократился на 22%. К первому виду операций в США прибегли почти 22 тысячи человек, а ко второму всего 1179, уточняет Dazed со ссылкой на Американское общество пластических хирургов.

Дерматолог Ава Шамбан объяснила порталу Bloomberg News, что резкий рост числа вживления имплантатов в ягодицы связан с тенденцией на «уплощение ягодиц» — люди переживают от того, что попы их стали плоскими, поскольку во время пандемии у них практически не было физических нагрузок, и они проводили практически все время дома, сидя на диване и работая удаленно.

Кроме того, огромное влияние на повышения спроса на эту операцию сыграли социальные сети, где пропагандируется культ идеального тела — немалый вклад сделали в это сестры Кардашьян и другие звезды Instagram.

«Увидев более привлекательные формы ягодиц в социальных сетях или на любых других ресурсах в интернете, пациенты изучают снимки и в конечном итоге решают сделать себе операцию, чтобы достичь такого же эффекта», — полагает Шамбан.

Интерес к улучшению формы и увеличению размера ягодиц отмечается и в России. «В моей практике это примерно 70% от всех операций», — сообщил «Газете.Ru» врач высшей категории, пластический хирург Дмитрий Крысин. Он добавил, что тенденция на увеличение ягодиц заметна не только в США, но и по всему миру.

По словам пластического хирурга, во время пандемии в России «снизилось количество пластических операций, но оно не было критическим». «В апреле прошлого года, когда пандемия только началась, пациенты приходили только на перевязки, но в мае было уже достаточно много операций. У меня порядка 70-80% процентов из регионов России, есть пациенты и из Европы, и из Юго-Восточной Азии — их, конечно, стало меньше, но те, кто хотел, прилетали. В августе и до Нового года уже было много операций. Сейчас количество операций примерно такое же, что и было до пандемии», — рассказал врач.

Операцию по увеличению ягодиц, как правило, проводят двумя способами — либо липофилингом (увеличение и коррекция формы ягодиц с помощью собственного жира), либо при помощи вживления имплантатов.

«Сейчас врачи часто делают липофилинг. Я этим не занимаюсь. Эту операцию делали еще 25 лет назад, а потом оказалось, что методика не очень эффективная. Я всегда выступаю против липофилинга, потому что так людей разводят на деньги. Им делают липосакцию и заодно предлагают куда-то жир ввести — в молочные железы или ягодицы», — считает Дмитрий Крысин.

Как объясняет пластический хирург, жир со временем рассасывается — это снижает эффективность процедуры. «Любые некапсулированные филлеры со временем исчезают. Соответственно, жир, перенесенный из одного участка тела в другой, имеет тенденцию к практически полному исчезновению», — говорит Дмитрий Крысин.

Цены на глютеопластику разнятся. Клиники предлагают провести операцию и за 150 тысяч рублей, и за несколько миллионов. В среднем в Москве у опытного пластического хирурга операция обойдется от 300 тысяч рублей.

Противопоказания по этой операции общие — состояние здоровья пациента, нарушение свертываемости крови, сахарный диабет, хронические заболевания, декомпенсированная онкология. Сама процедура увеличения ягодиц длится от двух до трех часов, а вот восстановление после нее долгое. В среднем — три месяца.

«Важной особенностью операции является длительный послеоперационный период, что вполне естественно связано с болью и растяжением тканей протезами. Сидячие положение может доставлять дискомфорт, что вполне очевидно», – объяснил «Газете.Ru» доцент кафедры пластической и реконструктивной хирургии, косметологии и клеточных технологий РНИМУ им. Н.И.Пирогова Константин Липский. Он добавил, что операция может быть опасна, если «хирург не имеет опыта установки» имплантатов.

Глютеопластика пока что не стала в России самой популярной пластической операцией. Источник из Российского общества пластических, реконструктивных и эстетических хирургов, пожелавший остаться анонимным, сказал в беседе с «Газетой.Ru», что в нашей стране по-прежнему популярнее всего — маммопластика, то есть коррекция груди.

«Пациенты чаще всего прибегают к маммопластике и ринопластике (хирургическая операция по эстетической коррекции формы и размеров носа, его реконструктивное восстановление — «Газета.Ru»). Основной поток — это девушки, средний возраст от 18 до 35 лет», — уточнил он.

Страной, где первые в мире стали проводить пластические операции, принято считать Бразилию. Уже не первое десятилетие в СМИ появляются бесчисленные фотографии бразильских женщин в бикини на пляже Копакабана. Считается, что они обладательницы упругих ягодиц округой формы от природы, но на самом деле это миф.

«Мы думаем, что бразильцы одержимы ягодицами, — рассказывал антрополог Альваро Джаррин, автор книги The Biopolitics of Beauty, изданию The Guardian. — На самом деле не каждая бразильская женщина имеет идеальную попу. И далеко не каждая хочет иметь такую. Если они богатые и белые, они скажут: «Мне не нужно тело мулатки, мне нужно тело европейской супермодели».

Первая пластическая операция была проведена в 50-х бразильским врачом Иво Питанги. Его еще называли «Папой» — по аналогии с Папой Римским. Ходили слухи, что пациентами врача были Фрэнк Синатра, Софи Лорен и другие звезды того времени. Пациентам с меньшим доходом Питанги предлагал скидки на лечение в своей клинике в Рио-де-Жанейро. В 1960 году он основал первую в мире академию пластической хирургии, где преподавал по своим методикам.

Бразилия и сейчас остается мировым центром пластической хирургии отчасти благодаря наследию Питанги. А государственная система здравоохранения страны позволяет сделать некоторые косметологические процедуры бесплатно.