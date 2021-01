Бедная родственница: Карли Клосс взяли в тиски

Супермодель Карли Клосс, которая, став женой Джошуа Кушнера, теперь ассоциируется в глазах общественности с семьей Дональда Трампа, оказалась в сложной ситуации из-за своего родства. После вспышки насилия, произошедшей на Капитолии в среду, 6 января, ей навязали ответственность за политику, которой придерживаются старший брат ее мужа Джаред Кушнер и его супруга Иванка Трамп. От бывшего «ангела» Victoria's Secret требуют, чтобы она активнее противостояла членам семьи своего мужа — и ее попытка подстроиться под эти условия лишь привела к недопониманию среди родственников со стороны супруга.

В пятницу, 8 января, Карли Клосс, открыто поддерживающая демократов и выступавшая за кандидатуру Джо Байдена, написала твит, в котором выразила свою позицию относительно результатов президентских выборов в США. «Принять результаты легитимных демократических выборов — это патриотично. Отказываться это сделать и подстегивать насилие — это значит пойти против Америки», — заявила Карли Клосс. В комментариях ей посоветовали сказать то же самое Иванке Трамп, отец которой не согласен с подсчетами, и ее мужу Джареду Кушнеру. «Я пыталась», — ответила модель, и это вызвало негативную реакцию сразу с двух сторон.

Иванка Трамп, как сообщило издание Page Six, оказалась «удивлена и обижена».

Твит жены брата ее мужа, как сообщил таблоиду близкий к семье источник, привлек ее внимание. «Она была очень удивлена, потому что они очень близки и регулярно общаются, но никогда не касаются политики», — сказал он. Собеседник издания отметил, что «Карли любит позиционировать себя в обществе как активистка, хотя они никогда не подходила к Иванке ни с одной проблемой, о которой высказывалась, вроде оплачиваемых декретных отпусков, положении женщин в технических отраслях или реформы уголовного права». По словам источника, когда Карли Клосс говорит, что пыталась обсуждать с родственниками политику, «это просто неправда». «Но они очень близки и по-настоящему хорошо проводят время друг с другом, так что Иванка обижена», — заключил он.

Знакомые Карли Клосс утверждают обратное. «Иванка прекрасно понимает, какие у Карли взгляды. У них было много политических споров — несмотря на то, что она и ее команда пытаются уверить вас в обратном», — заявила Page Six сторона супермодели. Источник напомнил, что Карли Клосс открыто поддерживала в 2016 году кандидатуру Хиллари Клмнтон на президентских выборах, а в 2020-м — Джо Байдена, а также делала денежные пожертвования на кампании демократов. «Она уже некоторое время не поддерживает близких отношений с ними из-за политики администрации Трампа», — сказал источник о связи Карли Клосс с Иванкой Трамп и Джаредом Кушнером.

В стане противников Дональда Трампа супермоделью, однако, тоже недовольны: фраза «Я пыталась» была расценена многими как свидетельство недостаточных усилий, которые приложила Карли Клосс для того, чтобы донести до родственников уходящего президента правильность своей демократической позиции, в то время как ей стоило бы вовсе отречься от семьи своего мужа Джошуа. Особенно жестко в адрес 28-летней модели высказалась модный инфлюэнсер Тави Гевинсон, пользующаяся серьезным влиянием в фэшн-индустрии. Она обвинила Клосс в лицемерии и заявила, что она на самом деле не заинтересована в том, чтобы использовать свою близость к влиятельной семье, чтобы что-то изменить.

С подобной позиции выступило и издание Refinery29, опубликовавшее статью с осуждением попытки модели «оставаться как можно более дружелюбной и нейтральной, чтобы получать выгоду как участница розового пушистого Сопротивления, но и не отпугивать людей с правыми взглядами, которые могут захотеть потратить деньги на ее линию Adidas или поддержать ее организацию для девочек-программисток».

Впрочем, в комментариях к этой колонке читатели осудили уже само издание за то, что оно требует от Карли Клосс вступить в конфликт с семьей собственного мужа и вменяет ей в обязанность отречься от нее.

«Не так-то просто убедить кого-то полностью изменить своей политической идеологии, и Карли не должна нести ответственность за то, чтобы дочь президента и его зять пошли против него, не вешайте на нее этот груз», — написали, в частности, в комментариях.

Тем временем, уязвимость Карли Клосс, которая сейчас ждет ребенка, дала повод и третьей стороне насмехаться над ней. После того, как на прошлой неделе певица Тейлор Свифт выпустила два сингла с названиями «Right Where You Left Me» («Как раз там ты оставил(а) меня» и «It's Time to Go» («Время уходить»), фанаты артистки решили, что они посвящены именно супермодели, с которой она долго дружила, но потом перестала общаться.

«Когда слова сестры возвращаются перешептываниями, это доказывает, что она была не такой, какой казалась, не близняшкой из мечтаний», — говорится в песне Right Where You Left Me». «Друзья расстаются, друзья женятся», — такая строчка есть в «It's Time to Go». Они создали у фанатов Тейлор Свифт впечатление, будто это — слова в адрес Карли Клосс, на свадьбе которой (ни на одной из двух церемоний) певицы не было. «Тейлор поддевает Карли? Приятно видеть», — писали фанаты в соцсетях. Однако сама артистка поспешила развеять эти слухи и объяснила в Twitter, что о бывшей подруге речи не идет.