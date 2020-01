Эротика и статуи: кантри-певица придумала новый челлендж

Сеть захватил новый челлендж, созданный 74-летней кантри-певицей Долли Партон. Исполнительница хита «Jolene» опубликовала у себя в Twitter пост с четырьмя собственными фотографиями и адаптированным мемом «Get yourself a man who can do both» («Заведи себе мужчину, который может делать и то, и другое»). Партон написала: «Найди себе женщину, которая может все» и подкрепила надпись коллажем из снимков разных времен, подписав каждый названием популярной соцсети — LinkedIn, Facebook, Instagram и Tinder.

Первая сеть из перечисленных служит для решения рабочих вопросов — соискатели создают в LinkedIn свои персональные аккаунты с резюме, откликаются на различные вакансии и общаются с потенциальными работодателями. В России сервис заблокирован, но в США и странах Европы он пользуется большой популярностью, а главной ассоциацией с ним, как и следовало предполагать, стало изображение человека, одетого в соответствии с нормами офисного дресс-кода. Фото для обозначения Facebook можно назвать самым расслабленным и соответствующим хобби и стилю жизни, Instagram предполагает концептуальную картинку, а приложение для знакомств требует некоего эротического подтекста на фото.

Огромному множеству людей и брендов понравилась идея певицы — мем оказалось просто приспособить.

Следом за Долли Партон коллаж #dollypartonchallenge опубликовал актер Уилл Смит (ему потребовалось только взглянуть на свои старые работы и дополнить фото с голым торсом с Tinder смешной пижамой и шапкой на фоне рождественской ели). К флешмобу быстро подключились западные телеведущие вроде Джимми Киммела и Джимми Фэллона, сделавшие упор на комичную сторону вопроса. Киммел решил, что на «профессиональном» снимке он будет в белом парике и замшевом пиджаке с каменным выражением лица, в жизни будет смеяться, в Instagram — есть, а в сегменте для дейтингового приложения ведущий вечернего шоу просто неудачно подмигнул.

Мир моды не мог остаться в стороне от тренда, поэтому все поклонники глянца уже два дня лайкают посты, созданные фанатами главного редактора американского Vogue Анны Винтур. У знаменитой журналистки нет собственных страниц в Сети, но не отметить ее индивидуальность и уверенность в себе поклонники не смогли. Именно так и появился коллаж с четырьмя одинаковыми кадрами, которые различались только подписями — потому что Анне Винтур нужно просто быть собой, чтобы получить желаемое и донести свою мысль. По крайней мере, так считает ее фанбаза.

У увлекательной игры с картинками вскоре нашли и более глубокий подтекст. Существует мнение, что авторы идеи челленджа, который необычайно стремительно достиг глобального масштаба, хотели показать, насколько различается позиционирование людей в разных частях Сети. Современные реалии заставляют нас разделять или имитировать многочисленные грани личности только для того, чтобы подогнать их под общепринятые стандарты и потребности общества.

Многие международные фирмы увидели во флэшмобе возможность продвинуть свой бренд и даже сделали простые, но эффективные рекламные кампании с концепцией и слоганами. Так как #dollypartonchallenge — дитя интернета, аналогичные посты, что и у знаменитостей, появились у аккаунтов питомцев, линеек косметики и еды. Привлечь аудиторию в эти отчаянные времена трехминутного хайпа постарались даже музей Антонио Кановы в Италии и Пертский музей и художественная галерея, находящиеся в Великобритании. Они сделали героями мема предметы своих экспозиций.

Отечественным звездам пришлось немного видоизменить критерии отбора сетей под российскую действительность, так что на место LinkedIn встал Facebook, а в качестве социальной сети для друзей и семьи появился Вконтакте. Следом за западными коллегами отсматривать фотопленку пошла Ксения Собчак, но ее версия Tinder представляла собой журналистку в военной форме времен Великой отечественной войны. Объяснение предлагается прочитать в подписи: «В Тиндер — только в каске!».