Не давала есть и не платила: как Мэрайя Кэри издевалась над няней

На исполнительницу легендарного рождественского хита «All I Want for Christmas Is You» певицу Мэрайю Кэри подала в суд собственная няня. Бывшая помощница певицы утверждает, что звезда заставляла ее работать в неподобающих условиях, не выплатив до конца заработную плату. Знаменитость обвинения отрицает и подала ответный иск, сообщает портал TMZ.

Бывшая няня детей Мэрайи Кэри, 8-летних близнецов Монро и Мороккана, Мария Бургес утверждает, что звезда недоплатила ей за работу в период с конца 2017 до начала 2018 года: она считает, что получала несправедливую заработную плату за то, что постоянно находилась с малышами, в том числе и в поездках по всему миру — несмотря на то что она не подсчитывала, сколько часов тратила на работу, женщина считает, что при зарплате, составлявшей $25 в час, она получала меньше положенного.

В своем иске Бургес утверждает, что Мэрайя не позволяла ей делать необходимые перерывы в работе, которые ей полагаются в соответствии с законодательством Калифорнии, а также не давала ей время на полноценный отдых и приемы пищи. Бургес не уточняет, как именно выглядело ее рабочее расписание или сколько часов она проводила за работой в неделю, но уверяет, что ей приходилось круглосуточно прислуживать певице и часто выполнять задания, совсем не связанные с заботой о детях.

Также бывшая няня артистки приводит тот факт, что у Мэрайи был телохранитель, которого помощница описала как «подонка, неоднократно обращавшегося с ней как с грязью при всех». В обращении она упоминает эпизод, когда по вине телохранителя чуть не произошла авария из-за того, что он разговаривал по телефону за рулем, а также утверждает, что мужчина однажды угрожал выставить ее из машины по дороге в Лас-Вегас. По словам Бургес, когда она в конце концов пожаловалась на телохранителя, ее уволили.

Мэрайя Кэри сочла эти претензии необоснованными и подала в суд ответный иск. Представитель певицы прокомментировал TMZ, что требования Бургес «юридически и фактически необоснованные и будут категорически оспариваться».

Между тем карьерные успехи Мэрайи Кэри не дают повода думать, что она стеснена в средствах. 20 декабря, в день 25-летнего юбилея своей культовой песни «All I Want for Christmas Is You», она выпустила обновленную версию клипа на эту композицию. Менее чем за 10 часов видео просмотрели более миллиона человек и положительно оценили свыше 100 тыс. пользователей Youtube. В сюжете нового видеоклипа гуляющая по городу маленькая девочка попадает в магазин новогодних сувениров, где и встречает Мэрайю, которая открывает ей сказочный рождественский мир под всем известную песню.

Незадолго до этого релиза певице удалось побить сразу три рекорда Гиннесса. Они тоже связаны с композицией «All I Want for Christmas Is You»: ее признали самой успешной праздничной песней в исполнении соло-артиста, когда-либо попадавшей в чарты; самой популярной рождественской песней в Великобритании, согласно чарту топ-10. Кроме того, этот хит побил рекорд по показателям в стриминговых сервисах, когда его послушали 10,8 млн раз на платформе Spotify в декабре 2018 года. Все эти достижения внесены в Книгу рекордов Гиннесса версии 2020 года.

Однако несмотря на свои выдающиеся успехи, певица продолжает экономить деньги, от чего страдают другие. Так, на прошлой неделе она поужинала в роскошном ресторане при отеле Hard Rock Hotel & Casino в городе Атлантик-Сити, штат Нью-Джерси. Певица поела на $500 долларов, но ни она, ни ее помощники не оставили после ужина никакого вознаграждения для персонала.

По сообщениям Page Six, среди заказанных блюд были пироги с крабом, омар, лосось, стейк из говядины, паста и жареная курица. Сумма в чеке составила $493,67. Агент певицы Кэри оставил купюру в $500 и дождался сдачи — $6,33.