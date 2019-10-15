По следам Дианы: что Уильям и Кейт делают в Пакистане

Кейт Миддлтон снова сравнивают с матерью ее мужа, принцессой Дианой. Герцогиня Кембриджская решила взять пример с принцессы Уэльской и накануне, 14 октября, прибыла в Пакистан.

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Уже на трапе самолета герцогиня появилась в длинном светло-голубом платье, из-под которого виднелись брюки. Такой костюм Кейт Миддлтон выбрала, чтобы выразить уважительный жест принимающей стороне: платье и брюки — традиционная пакистанская одежда, которую местные называют «шальвар-камиз».

В похожем наряде небесно-голубого оттенка в 1996 году в Пакистане была Диана. Кейт не только позаимствовала идею появиться в традиционном образе, но и скопировала некоторые детали. Во-первых, герцогиня отдала предпочтение схожей цветовой гамме, хоть и добавила переход к более насыщенному оттенку книзу. На груди платья Кейт струилась драпировка, напоминающая шелковый шарф в тон костюма, которым принцесса Диана дополняла свой образ. При этом Enening Standard уже заметили, что Кейт Миддлтон проявила демократизм, выразившийся в ее выборе обуви — издание обратило внимание на бежевые замшевые туфли массового бренда New Look, которые продаются в Великобритании за 23 фунта стерлингов.

Членам королевской семьи предстоит провести в Пакистане еще несколько дней, поэтому СМИ несомненно продолжат следить за тем, какие наряды выберет герцогиня Кембриджская.

«Я думаю, что мы увидим наряды зеленого цвета [в качестве отсылки к цвету флагу Пакистана], а также жасмин — национальный цветок, который каким-то образом будет использован в ее одежде», — поделилась с журналом People своими догадками эксперт по нарядам Кейт Миддлтон Сьюзан Келли.

Кейт Миддлтон и принц Уильям прибыли в Пакистан в рамках официального пятидневного визита. Герцоги уже успели посетить школу для девочек в Исламабаде и побеседовать с юными ученицами о новой системе обучения и их планах на будущее. Затем Кейт и Уильям отправились в национальный парк Маргаллах-Хилз, где встретились с местными исследователями и все вместе установили ловушку с камерой для семьи леопардов с детенышами. К слову, для этих встреч Кейт Миддлтон уже переоделась: герцогиня не только не отошла от пакистанских мотивов, но и выбрала костюм от местного бренда Maheen Khan.

Во вторник вечером герцогам Кембриджским предстоит встретиться с премьер-министром Пакистана Имраном Ханом. Эта встреча наверняка должна пробудить у герцога Кембриджского воспоминания о прошлом, поскольку в возрасте 11 лет он уже встречался со знаменитым пакистанским игроком в крикет, который сейчас занимает пост премьер-министра страны — бывшая жена Имрана Хана, Джемайма, была близкой подругой принцессы Дианы.

После встречи с Имраном Ханом Уильям и Кейт отправятся на торжественный прием, который состоится в историческом центре Исламабада, в Пакистанском монументе.

На прошлой неделе Кенсингтонский дворец опубликовал официальное заявление, в котором упоминалось, что предстоящий визит станет «самой сложной поездкой из предпринятых герцогом и герцогиней на сегодняшний день с учетом логистических трудностей и соображений безопасности».

Также в сообщении отмечалось, что основная цель королевского тура для Пакистана — показать, какой динамичной, амбициозной и перспективной страна является сегодня. «Супруги поговорят с молодыми пакистанцами и выяснят, как изменения [политического] климата влияют на страну», — также говорится в публикации.

Этот визит Кейт и Уильяма — первая поездка членов королевской семьи в Пакистан за 13 лет. В 2006 году принц Чарльз и Камилла Паркер-Боулз приезжали сюда, чтобы наладить сотрудничество двух государств, приняв участие в нескольких светских и политических мероприятиях. Однако, как отмечают эксперты, тогда поездка в Пакистан не представляла собой никакой опасности, в то время как теперь герцогов Кембриджских из-за угрозы терактов и нападений будут охранять около тысячи человек.

В свое время Пакистан в качестве первой страны для официального визита от британской королевской семьи выбрала принцесса Диана. Впервые она приехала сюда в 1991 году: эта поездка выдалась весьма продуктивной и насыщенной, и за счет оглушительного успеха этого турне Диане удалось утвердиться в семье.

В следующий раз принцесса Диана приехала в Пакистан спустя пять лет, в 1996 году: она совершила двухдневный визит в Лахор, чтобы навестить своего приятеля Имрана Хана, а также чтобы помочь собрать деньги на Мемориальную онкологическую больницу: принцесса навестила больных детей и посетила несколько благотворительных мероприятий.

У Дианы также была личная причина на то, чтобы приехать в Пакистан. В то время она состояла в романтических отношениях с пакистанским кардиохирургом Хаснат Ханом, дальним родственником Имрана Хана. Диана познакомилась с родителями Хасната Хана, которые позднее рассказывали, что принцесса мечтала стать женой их сына.

Принцесса успела еще раз приехать в Пакистан в мае 1997 года, чтобы посетить открытие Мемориального онкологического центра, пообедать с Ханами в форте Лахора, а также навестить семью Хасната Хана. Спустя три месяца после возвращения в Великобританию принцесса погибла в автокатастрофе.