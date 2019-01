Париж туфлям не верит: как модница эвакуировала аэропорт

Парижский аэропорт Орли был эвакуирован из-за чемодана гражданки Марокко, которая захотела провезти модные туфли в ручной клади. Рейс из Парижа должен был отправиться в Касабланку марокканскими авиалиниями Royal Air Maroc вечером четверга, 24 января. Вместо этого аэропорт был частично эвакуирован из-за опасений службы безопасности, как сообщает издание Le Parisien.

Сотрудники службы заподозрили пассажирку в попытке провезти взрывчатое устройство после сканирования чемодана и вывели остальных пассажиров из двух ближайших залов терминала.

Через несколько минут саперы открыли чемодан и обнаружили, что устройство с проводами и лампочками оказалось громоздкими экстравагантными туфлями со светодиодной подсветкой.

После сканирования обуви стало понятно, что тревога оказалась ложной. На вопрос о том, зачем ей понадобилось перевозить подобные туфли, она ответила, что работает в модном журнале — сейчас в Париже как раз проходит Неделя высокой моды.

Тревога в этот раз оказалась ложной, однако у сотрудников аэропорта были основания испугаться. В декабре 2001 года пассажирам рейса Париж-Майами удалось обезвредить британского террориста Ричарда Райда, получившего прозвище «Сапожник» за способ, которым он планировал взорвать самолет американской авиакомпании American Airlines со 197 пассажирами на борту.

Райд спрятал взрывчатку в своих кроссовках, но как только бортпроводники и его соседи по самолету увидели, что он пытается активировать какое-то устройство в своей обуви, мужчину привязали к его месту, ввели транквилизатор и перенаправили самолет в ближайший город.

Эксперты ФБР по взрывчатым веществам встречали самолет уже на взлетно-посадочной полосе и довольно быстро заключили, что обувь британца действительно представляла опасность для всех, кто находился на борту. Райда признали виновным по восьми статьям, в том числе в попытке массового убийства и провозе взрывчатых веществ.

С тех пор обувь пассажиров, особенно массивная, вызывает отдельный интерес работников аэропортов по всему миру, да и пользы здоровью тех, кто их носит, туфли на высоких платформах и каблуках принести не могут.

Туфли на высоком каблуке действительно опасны — но не для окружающих, а для тех, кто их носит. В 2015 году редакторы модного глянца обратили внимание на болезненную статистику — с 2002 по 2012 год включительно количество травм, полученных при носке обуви на высоком каблуке, увеличилось вдвое, от семи тысяч случаев в год до 14-ти тысяч. Подобную травматичность можно объяснить модными тенденциями и общей неприспособленностью к ношению чего-то, неудобнее кроссовок.

Каблук, считавшийся высоким в нулевые, сегодня воспринимается как нечто совершенно несущественное благодаря стараниям кутюрье, которые за несколько лет смогли значительно «поднять планку». К тому же, приобрести красивые туфли стало куда проще после увеличения популярности фаст-фэшн брендов, которые не отличаются качеством материалов.

Самым интересным компонентом исследования 2012 года, которое провел портал The Journal of Foot and Ankle Surgery, стал вывод — наибольшее количество травм обувь на сомнительно высоких каблуках наносила во время первой и, скорее всего, последней примерки в домашних условиях.

Последние несколько сезонов дизайнеры пропагандируют тренд на так называемую «уродливую моду», и для многих вся уродливость вымещается именно в обуви. Отсюда взялись шарообразные каблуки и странные геометрические формы мысков ботинок и туфель, которые выглядят оригинально, но чаще всего совершенно не соответствуют строению человеческой ноги.

Кстати говоря, на всей парижской неделе моды Haute Couture только один модный дом продемонстрировал туфли, светящиеся в темноте, а именно — детище голландского модельера Ирис Ван Херпен. 22 января в конце показа одноименного бренда дизайнера главный свет выключили, а 3D-модели платьев на подиуме оказались подсвечены исключительно напольной подсветкой и босоножками со светодиодами на ногах моделей.

Поэтому вполне возможно, что именно один выставочный образец из новой коллекции Iris Van Herpen спровоцировал эвакуацию половины международного аэропорта.