«Человек года»: выбор журнала Time. LIVE

В 1999 году название Man Of The Year («Человек/Мужчина года») заменили на гендерно-нейтральное Person Of The Year («Персона года»). Это не означает, что до этого заслуги женщин не отмечали, вспомним дважды разведенную американку Уоллис Симпсон, из-за отношений и брака с которой от британского престола отрекся король Эдуард VIII. Но подъем феминистических движений в 90-х годах прошлого столетия сделал свое дело, и с тех пор Time, по всем стандартам нашего времени, отличает заслуги личности, а не пола.