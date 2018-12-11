«Человек года»: выбор журнала Time. LIVE

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Как правило, «человеком года» журнал называет политиков — в основном, мировых политических лидеров. Но бывают и исключения. Так, например, в 1996 году «Человеком года» стал американский ученый родом с Тайваня Дэвид Хо, один из пионеров изучения СПИДа: в 1996 году он завершил исследование, благодаря которому стал понятен цикл жизнедеятельности ВИЧ.
В 1937 году журнал Time позволил себе объявить не «Человека года», а «Мужа и жену года» — это были глава Китайской республики Чан Кайши и его жена Сун Мэйлин, которая наравне с мужем занималась политикой и в 1936—1938 годах была министром авиации гоминьдановского правительства.
Дважды «Человеком года» по версии Time становился советский лидер Иосиф Сталин. Впервые — в 1939-м: тогда редакторы журнала отметили факт подписания Советским Союзом с Германией договора о ненападении. В 1942 году Сталин тоже оказался «Человеком года» — уже благодаря победе в Сталинградской битве.
В 1999 году название Man Of The Year («Человек/Мужчина года») заменили на гендерно-нейтральное Person Of The Year («Персона года»). Это не означает, что до этого заслуги женщин не отмечали, вспомним дважды разведенную американку Уоллис Симпсон, из-за отношений и брака с которой от британского престола отрекся король Эдуард VIII. Но подъем феминистических движений в 90-х годах прошлого столетия сделал свое дело, и с тех пор Time, по всем стандартам нашего времени, отличает заслуги личности, а не пола.
Поклонники Фули начали протестовать, но им объяснили, что редакция Time не ориентируется на голос большинства, так что этот интерактив не слишком оправдан. Голосование на официальном сайте журнала создано только для выражения собственного мнения, которое никому, как это часто бывает, не интересно.
Журнал также проводит голосование в формате онлайн, где каждый читатель Time может поддержать наиболее достойную, по его мнению, «Персону года». Многие ошибочно полагают, что финальное решение остается за подписчиками Time, однако редакторы сами справляются с задачей присуждения премии тем, кому сочтут нужным. Впервые опрос в интернете был проведен в 1998 году, тогда народное голосование отдало победу активисту и рестлеру Мику Фули — он набрал более 50 процентов голосов. Однако в финальной номинации имя рестлера даже не прозвучало, а его титул отдали Биллу Клинтону и Кену Старру.
Именно по этому принципу в 1938 году журнал объявил «Человеком года» Адольфа Гитлера — за аншлюс Австрии, аннексию Судетской области и Мюнхенское соглашение.
При этом влияние, которое оказывал потенциальный «Человек года», может быть как позитивным, так и негативным — не стоит путать с Нобелевской премией мира. Time награждает не за достижения, а за мощность воздействия на мировой порядок.
Редакция специально оговаривает, что звание «Человек года» — это не награда: не стоит ждать отдельной церемонии вручения премии, на которой мировые лидеры будут ожидать, кто станет победителем. Это, скорее, констатация факта: редакторы американского журнала, основываясь на мировой повестке минувшего года, решат, кто, по их мнению, задавал в этом году мировые тренды.
Список претендентов на звание «Человека года» на этом не заканчивается: в нем значатся спецпрокурор по «российскому делу» Роберт Мюллер, журналист Джамаль Хашукджи, президент Южной Кореи Мун Джэин, американский кинорежиссер Райан Куглер и Кристин Блейзи Форд, которая обвинила в сексуальном насилии кандидата на пост члена Верховного суда Бретта Кавано. А кроме того, там есть и явления: разделенные семьи мигрантов в США и «Марш за наши жизни», прошедший в поддержку ужесточения контроля за стрелковым оружием.
Шорт-лист претендентов на это звание объявили накануне. В него вошли президент России Владимир Путин, президент США Дональд Трамп, герцогиня Сассекская Меган Маркл.
Добрый день, дорогие друзья! Сегодня американский журнал Time подведет один из итогов года. По традиции, заложенной еще в 1927-м, он объявит, кто в этом году получит звание «Персона года» по его версии.