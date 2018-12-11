«Человек года»: выбор журнала Time. LIVE

Журнал также проводит голосование в формате онлайн, где каждый читатель Time может поддержать наиболее достойную, по его мнению, «Персону года». Многие ошибочно полагают, что финальное решение остается за подписчиками Time, однако редакторы сами справляются с задачей присуждения премии тем, кому сочтут нужным. Впервые опрос в интернете был проведен в 1998 году, тогда народное голосование отдало победу активисту и рестлеру Мику Фули — он набрал более 50 процентов голосов. Однако в финальной номинации имя рестлера даже не прозвучало, а его титул отдали Биллу Клинтону и Кену Старру.