Самолет президента Румынии застрял в аэропорту Парижа из-за сильного снегопада

Самолет президента Румынии Дана не смог вылететь из Парижа из-за снегопада
Самолет президента Румынии Никушора Дана не смог вылететь из аэропорта Парижа из‑за сильного снегопада. Об этом сообщил телеканал Digi24 со ссылкой на заявление главы государства и данные румынского министерства иностранных дел.

По данным журналистов, авиаборт Spartan был подготовлен к вылету утром среды, 7 января. Однако взлетно‑посадочная полоса оказалась покрыта снегом, из-за чего вылет пришлось перенести.

«Вчера мы решили не вылетать, потому что из‑за густого тумана в Бухаресте прилетели бы в три-четыре часа ночи», — сказал Дан.

Президент Румынии добавил, что во Франции сложилась необычная для страны погодная ситуация. По его словам, сейчас экипаж и пассажиры ждут окончания работ по расчистке полосы для безопасного вылета.

В декабре прошлого года самолет премьер-министра Армении Никола Пашиняна не смог приземлиться в Москве из-за закрытого воздушного пространства. Воздушное судно ожидало разрешение на посадку во время полета над Тверской областью. В итоге самолет отправили в Пулково.

Ранее самолет пять раз пытался приземлиться в Новосибирске, но не смог из-за непогоды.

