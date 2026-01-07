Росавиация классифицировала крушение вертолета в Пермском крае как катастрофу

Крушение частного вертолета в Пермском крае классифицировано как катастрофа. Об этом сообщила Росавиация.

«Расследованием займется Межгосударственный авиационный комитет (МАК) с участием Приволжского МТУ Росавиации», — отмечается в сообщении.

В ведомстве отметили, что выяснение причин катастрофы будет вестись в соответствии с правилами расследования авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами в РФ (ПРАПИ-98).

7 января двухместный частный вертолет разбился на территории базы отдыха «Ашатли-парк» в Бардымском районе.

По данным ГУ МЧС России по региону, в результате крушения два человека получили несовместимые с жизнью травмы. Telegram-канал Baza написал, что в вертолете находились пермский миллионер Ильяс Гимадутдинов и его коллега Эльмир Коняков. Журналисты отметили, что причиной падения машины, которая совершала несанкционированный полет, стало обледенение двигателя.

Как сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры, разбившимся судном оказался вертолет Robinson R44. По факту крушения ведомством организована проверка.

Ранее появились кадры крушения вертолета в Пермском крае.