Дочь Адриано Челентано поделилась подробностями личной жизни отца

Дочь итальянского музыканта и актера Адриано Челентано Розита в интервью изданию Corriere della Sera поздравила отца с 88-летием и рассказала о его личной жизни.

Челентано-младшая призналась, что ее родители с годами сохранили романтику в отношениях.

«Чем больше лет проходит, тем больше они выглядят как пара 18-летних, они снова влюблены, как в первый день, они часто смеются. Мама очень комична, провокационна и цинична, как и папа с его сюрреалистичными шутками», — поделилась дочь актера.

Челентано-младшая призналась, что она и ее брат с сестрой счастливы за родителей. Мать и отец научили их уметь прощать, а также работать над отношениями.

Дочь актера отметила, что 88-летний Челентано молод душой. По словам девушки, ее отец ведет себя, будто ему 40 лет.

Адриано Челентано познакомился со своей будущей женой, актрисой Клаудией Мори, на съёмках фильма «Какой-то странный тип». В 1964-м пара обвенчалась в церкви Святого Франциска в городе Гроссето. У них трое детей: дочери Розита и Розалинда и сын Джакомо.

