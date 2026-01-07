Профессор назвала признак гриппа, который отличает его от ОРВИ

Характерный признак гриппа, отличающий его от ОРВИ, — отсутствие насморка в первые два дня болезни. Об этом сообщила профессор кафедры инфекционных заболеваний у детей факультета последипломного и дополнительного профессионального образования Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета Минздрава Ирина Бабаченко, передает РИА Новости.

Она рассказала, что для гриппа характерна высокая температура тела (39-40 градусов), часто с сильным ознобом. Насморка в первые два дня болезни обычно нет, заложенность носа проявляется на третьи сутки от начала подъема температуры. Сухость и першение в горле может появиться при гриппе сразу и затем перерасти в кашель и боль в горле.

Еще одна особенность гриппа — интоксикация организма, которая проявляется в виде слабости, сонливости, потери аппетита, тошноты и рвоты.

Острая фаза, если болезнь протекает без осложнений, продолжается около 4-5 дней. После этого самочувствие начинает постепенно улучшаться, отметила профессор.

Врач рекомендовала не заниматься самолечением, и при появлении симптомов заболевания обратиться к врачу.

6 января в Роспотребнадзоре сообщили, что интенсивность эпидемического процесса снизилась в 1,9 раза.

