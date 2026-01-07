Размер шрифта
В Тюмени водитель протаранил символ 2026 года и попал на видео

Водитель уронил фигурку лошадки у кафе в Тюмени и скрылся с места ДТП
kate_samoilove/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Неосторожный водитель повредил новогодний декор у кондитерской в Тюмени. Об этом Ura.ru рассказала директор кофейни Екатерина Самойлова.

Перед Новым годом владелица бизнеса установила у заведения декоративную фигуру в виде красной лошадки. Скульптура явно понравилась прохожим, которые регулярно пытались ее оседлать, однако, по словам Самойловой, «последней каплей» стало ДТП — ранним утром 1 января в праздничную инсталляцию врезался автомобиль.

«Водитель даже не остановился и сразу скрылся с места происшествия. Я хочу показать всем, как сложно порой приходится малому бизнесу, особенно сейчас. Мы вкладываем столько сил, любви и средств в декор, чтобы радовать горожан. Но находятся люди, которые считают, что имеют право ломать чужое имущество, будучи уверенными в своей безнаказанности!» — возмущается Екатерина.

Предпринимательница уже обратилась в ГАИ и намерена привлечь водителя, уронившего декорацию, к положенной по закону ответственности.

Ранее мужчина разломал новогоднюю декоративную лошадь у ресторана в Твери. 

