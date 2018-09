Прощай, любовь: умер один из любовников принцессы Дианы

Во Франции после долгой борьбы с раком в возрасте 73 лет скончался Оливер Хоар, известный как один из возлюбленных принцессы Дианы. Близкий друг принца Чарльза, он был на 16 лет старше 31-летней Дианы и к тому же женат – в семье было трое детей. Однако, несмотря ни на что, в 1992 году, после кончины отца Дианы графа Спенсера между Оливером Хоаром и принцессой завязался страстный роман. В том же году принц Чарльз и леди Диана разъехались после многочисленных скандалов, взаимных обвинений и измен с обеих сторон. Официально они развелись только в 1996-м – за год до смерти Дианы.

Оливера Хоара – обаятельного и обходительного выпускника Итона, арт-диллера, – считают одним из самых ярких возлюбленных принцессы Дианы. Хоар получил образование в парижской Сорбонне, в 1967 году начал работать на аукционный дом Christie's, а позже стал видным специалистом по исламскому искусству.

Он никогда не признал публично факт их связи, однако слухи, разумеется, ходили. Известно, например, что

однажды охрана задержала Хоара прямо в Кенсингтонском дворце – полуодетый, он пытался спрятаться за большим лавровым деревом в кадке после того, как сработала пожарная сигнализация. Сигнал раздался из-за того, что Хоар закурил сигару.

По свидетельствам очевидцев, принцесса Диана была страстно влюблена в отца троих детей: одна из ее подруг, леди Боукер, рассказывала, что однажды та призналась, что мечтает уехать вместе с Хоаром жить в Италию. Однако Хоар, отец троих детей, не был готов оставить жену, представительницу французской династии производителей оливкового масла Диану де Вальднер.

В 1994 году Хоар попытался закончить отношения. Однако принцесса Диана не была к этому готова – она бомбардировала возлюбленного телефонными звонками. Дело закончилось тем, что по настоянию жены Хоар обратился в полицию, и она отследила около 300 звонков, сделанных из Кенсингтонского дворца. Позже арт-дилер отозвал заявление.

Позже, в 1995-м, когда принцесса Диана дала знаменитое интервью ведущему передачи «Панорама» Мартину Баширу, в котором рассказала о своих любовных связях и нелегкой жизни в Кенсингтоне, она призналась, что действительно несколько раз звонила Хоару. «За шесть-девять месяцев несколько раз, но совершенно точно без навязчивости, нет», — сказала она. Королевский биограф леди Колин Кэмпбелл, впрочем, утверждает, что после расставания с Хоаром Диана была раздавлена горем, подозревала, что беременна, и переживала, что беременность придется прервать.

Оливер Хоар был не первым любовником принцессы Дианы. К 1992 году она как раз рассталась с Джеймсом Хьюиттом, офицером кавалерии, который по просьбе Дианы стал ее инструктором по верховой езде.

Официально считается, что Диана познакомилась с Хьюиттом в 1986-м на вечеринке, организованной женой одного из высокопоставленных сотрудников Дворцовой службы.

Но это не точно: Том Сайкс, английский журналист, который сейчас ведет блог «Роялист» на портале Daily Beast, считает, что они могли встретиться и раньше, поскольку Джеймс Хьюитт служил в дворцовой кавалерии и мог не раз попадаться Диане на глаза. Как бы то ни было,

роман принцессы и офицера кавалерии длился в течение пяти лет — а когда в 1991 году о нем стало известно общественности, Хьюитт отправился воевать в Персидский залив, где как раз шли военные действия.

В 1994 году он уволился в запас.

Многие верят, что Хьюитт – настоящий отец принца Гарри. Повод так думать дает его рыжий цвет волос. Однако это, скорее всего, неправда. В феврале 2018 года слухи об истинном отцовстве Хьюитта всплыли в очередной раз, бывший батлер леди Ди Пол Беррелл, который работал с ней с 1987 по 1997 год, был вынужден еще раз напомнить, что Джеймс Хьюитт физически не может быть родителем Гарри. В интервью австралийскому телевидению в передаче I'm A Celebrity... Get Me Out Of Here! («Я знаменитость… Дайте мне уйти!»), отвечая на вопрос, верит ли он в то, что Чарльз — отец Гарри, Пол Беррелл произнес: «Да. Абсолютно». После этого он сказал, что когда Гарри родился, Диана не была знакома с Джеймсом Хьюиттом. «Это факт», — добавил он.