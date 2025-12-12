На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Минфин Бельгии не комментирует иск Центробанка РФ к Euroclear

РИА: Минфин Бельгии отказался комментировать иск Банка России к Euroclear
close
Francois Lenoir/Reuters

Минфин Бельгии отказался комментировать иск Банка России к бельгийскому депозитарию Euroclear. Об этом сообщило РИА Новости.

«Мы не комментируем этот вопрос», — сказал в ведомстве агентству, отвечая на просьбу прокомментировать иск.

В пятницу Центробанк подаст в Арбитражный суд Москвы иск в отношении депозитария, где хранятся €180 млрд замороженных активов регулятора.

Это связано с планами Еврокомиссии по бессрочной заморозке средств. В ЦБ рассказали, что сумма ущерба складывается из суммы заблокированных средств Банка России и стоимости заблокированных ценных бумаг и упущенной выгоды.

11 декабря агентство Reuters сообщило, что послы стран — членов ЕС начали письменную процедуру для принятия официального решения Совета Европейского союза о долгосрочном замораживании российских активов.

Ожидается, что этот шаг позволит «подготовить почву» для дальнейшего использования средств. Еврокомиссия хочет использовать доходы от активов РФ для предоставления Украине кредита на сумму около €90 млрд в ближайшие два года.

В настоящее время для заморозки российских активов требуется ежеквартальное (каждые шесть месяцев) единогласное продления санкций всеми странами-членами ЕС, что создает препятствия, так как Венгрия может блокировать решение.

Ранее Фон дер Ляйен не удалось уговорить премьера Бельгии разрешить изъятие активов РФ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Невероятно заразен. Откуда берется «зимний кишечный грипп» и как его лечить
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами