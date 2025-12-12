Минфин Бельгии не комментирует иск Центробанка РФ к Euroclear

Минфин Бельгии отказался комментировать иск Банка России к бельгийскому депозитарию Euroclear. Об этом сообщило РИА Новости.
«Мы не комментируем этот вопрос», — сказал в ведомстве агентству, отвечая на просьбу прокомментировать иск.
В пятницу Центробанк подаст в Арбитражный суд Москвы иск в отношении депозитария, где хранятся €180 млрд замороженных активов регулятора.
Это связано с планами Еврокомиссии по бессрочной заморозке средств. В ЦБ рассказали, что сумма ущерба складывается из суммы заблокированных средств Банка России и стоимости заблокированных ценных бумаг и упущенной выгоды.
11 декабря агентство Reuters сообщило, что послы стран — членов ЕС начали письменную процедуру для принятия официального решения Совета Европейского союза о долгосрочном замораживании российских активов.
Ожидается, что этот шаг позволит «подготовить почву» для дальнейшего использования средств. Еврокомиссия хочет использовать доходы от активов РФ для предоставления Украине кредита на сумму около €90 млрд в ближайшие два года.
В настоящее время для заморозки российских активов требуется ежеквартальное (каждые шесть месяцев) единогласное продления санкций всеми странами-членами ЕС, что создает препятствия, так как Венгрия может блокировать решение.
Ранее Фон дер Ляйен не удалось уговорить премьера Бельгии разрешить изъятие активов РФ.