Минфин Бельгии не комментирует иск Центробанка РФ к Euroclear

Минфин Бельгии отказался комментировать иск Банка России к бельгийскому депозитарию Euroclear. Об этом сообщило РИА Новости.

«Мы не комментируем этот вопрос», — сказал в ведомстве агентству, отвечая на просьбу прокомментировать иск.

В пятницу Центробанк подаст в Арбитражный суд Москвы иск в отношении депозитария, где хранятся €180 млрд замороженных активов регулятора.

Это связано с планами Еврокомиссии по бессрочной заморозке средств. В ЦБ рассказали, что сумма ущерба складывается из суммы заблокированных средств Банка России и стоимости заблокированных ценных бумаг и упущенной выгоды.

11 декабря агентство Reuters сообщило, что послы стран — членов ЕС начали письменную процедуру для принятия официального решения Совета Европейского союза о долгосрочном замораживании российских активов.

Ожидается, что этот шаг позволит «подготовить почву» для дальнейшего использования средств. Еврокомиссия хочет использовать доходы от активов РФ для предоставления Украине кредита на сумму около €90 млрд в ближайшие два года.

В настоящее время для заморозки российских активов требуется ежеквартальное (каждые шесть месяцев) единогласное продления санкций всеми странами-членами ЕС, что создает препятствия, так как Венгрия может блокировать решение.

Ранее Фон дер Ляйен не удалось уговорить премьера Бельгии разрешить изъятие активов РФ.