Бухгалтер из Альметьевска украла с работы 8,4 млн рублей и потратила на мебель и технику

Mash: в Татарстане бухгалтер украла с работы 8,4 млн рублей
Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

В Альметьевске бухгалтера предприятия осудили за хищение 8,4 млн рублей у своего работодателя, похищенные средства она потратила на дорогую мебель и технику. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Iptash.

Женщина удаленно работала бухгалтером у индивидуального предпринимателя, занимающегося продажей кремов для тортов. Работодатель доверил ей доступ к расчетному счету компании, своей электронной подписи и телефону, на который приходили коды подтверждения транзакций. С апреля 2023 по август 2024 года она систематически похищала деньги.

В схему входило начисление себе якобы «комиссий» с переводов, двойных зарплат и необоснованных премий. Так она приобрела планшет за 160 тысяч рублей, два дивана за 112 тысяч, а в один из переводов отправила себе 896 тысяч рублей, перечислив при этом предпринимателю лишь 180 рублей. Мошенничество вскрылось, когда бизнесмен начал получать уведомления от налоговой службы. Он попросил своего бывшего бухгалтера проверить деятельность сотрудницы, после чего все незаконные операции были обнаружены.

Женщина полностью возместила причиненный ущерб и принесла извинения. Суд признал ее виновной в растрате в особо крупном размере и приговорил к трем годам лишения свободы, реальное отбывание наказания было отсрочено до достижения ее ребенком 14-летнего возраста.

Ранее экс-главбух российского отдела полиции украла 22 млн рублей.

