ФАС решила, что ЛСР обманывает россиян своей рекламой рассрочки

ФАС потребовала убрать обманчивую рекламу беспроцентной рассрочки ЛСР
Алексей Филиппов/РИА «Новости»

ФАС признала ненадлежащей рекламу девелопера ЛСР о «беспроцентной рассрочке» и выдала компании предписание устранить нарушения. Об этом сообщил Telegram-канал «Домострой».

Поводом для выдачи предписания о нарушениях ФАС стал ролик ЛСР о покупке квартир в рассрочку под 0% до 24 месяцев: в нем звучали «привлекательные» условия, но детали порядка оплаты рассрочки в рекламе не раскрывались, что могло вводить потребителей в заблуждение.

По данным антимонопольной службы, в объявлении упоминались первоначальный взнос от 30% и погашение остатка в конце срока (но не позднее чем за три месяца до ввода дома в эксплуатацию), однако более подробная информация о рассрочке отсутствовала.

В ФАС отметили, что такие формулировки не позволяют россиянам получить необходимую информацию для осознанного выбора финансовой услуги и могут вводить аудиторию в заблуждение. Компании могут грозить штрафы в рамках административного дела.

Ранее ФАС возбудила дело против застройщика ЛСР.

