В России предложили ориентироваться на опыт Китая для снижения уровня бедности

Экс-министр труда Калашников: пример Китая поможет снизить уровень бедности в РФ
Руслан Кривобок/РИА «Новости»

В России можно снизить уровень бедности к 2036 году до 5%, если грамотно подойти к изменению системы оплаты труда. Важно повысить зарплаты гражданам, снизить уровень эксплуатации – для этого давно следует перейти на почасовой МРОТ, убежден экс-министр труда, экономист Сергей Калашников. В беседе с НСН он заявил, что примером на этом пути для РФ может стать Китай, который за очень короткое время сумел достичь огромного прогресса.

Сегодня зарплаты в РФ ниже, чем в развитых странах – это одна из самых актуальных проблем, считает Калашников.

«Например, в себестоимости продукции в западных странах человеческий труд, а это самое дорогое, составляет порядка 70%, а в России в разных отраслях по-разному, но колеблется от 7 до 17%», — пояснил он.

Высоким остается уровень эксплуатации граждан, при этом сама система оплаты труда давно себя изжила и требует изменений, убежден экономист. По его мнению, важно перейти на почасовой минимальный размер оплаты труда, так как только такой подход гарантирует достойную зарплату. Пока не введут такую систему, проблемы в экономике не решатся, убежден экс-министр труда.

Он предложил ориентироваться на успешные примеры других стран, в частности – на Китай, где за 10 лет сумели решить большую часть социальных проблем. В том числе для граждан ввели достойные пенсии, повысили средний уровень зарплат до 1200 долларов – Россия пока не может приблизиться к этим показателям, подчеркнул Калашников. Он подчеркнул, что такие успехи не означают отсутствие бедных в КНР, но сегодня их в разы меньше ,чем было в 90-е годы благодаря грамотно выстроенной экономике.

«Это просто небо и земля, поэтому за 12 лет можно сделать очень многое, — подчеркнул экономист. — Можно привести в пример Сингапур, Южную Корею и многие другие страны. Это всё реально, но для того, чтобы уровень бедности к 2036 году был ниже 5%, нужно изменить политику страны, сделав искоренение бедности в России основной целью государства».

Напомним, накануне президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия последовательно продвигается к ориентиру по снижению уровня бедности среди населения. По словам главы государства, к 2030 году уровень бедности в РФ должен быть менее 7%, а к 2036 году стоит цель снизить его до 5%. Он также отметил, что базовым условием для сокращения бедности и неравенства в обществе, а также повышения уровня жизни и благополучия российских семей является формирование экономики высоких зарплат.

Ранее в Госдуме призвали не «провоцировать» россиян страшилками о нищей старости.

