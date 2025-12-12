Минобороны РФ обвинило Ермака в организации ввоза ядерных отходов на Украину

Бывший глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак лично курировал ввоз отработанного ядерного топлива на Украину. Об этом заявил на брифинге начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил России Алексей Ртищев, сообщает Telegram-канал ведомства.

По его словам, он «курировал организационные, логистические и финансовые потоки ввоза на Украину отработавшего ядерного топлива», не уведомляя МАГАТЭ и другие профильные организации. Маршруты поставок были организованы через Польшу и Румынию.

Начальник войск РХБЗ обратил внимание, что ввоз отработавшего ядерного топлива на Украину формирует риски для создания так называемой «грязной бомбы» с последующим применением ее под «чужим флагом».

Ртищев рассказал, что Служба безопасности Украины уже моделировала взрыв «грязной бомбы» в месте массового скопления людей.

28 ноября Зеленский принял отставку Ермака с поста руководителя своего офиса. Чиновника уволили после обыска в его квартире, который провели сотрудники антикоррупционных органов.

54-летний Ермак занимал пост главы офиса президента Украины с 11 февраля 2020 года, перед этим он был помощником Зеленского — курировал вопросы внешней политики и международные связи. Последнее время Ермак возглавлял переговорную группу Киева по урегулированию украинского конфликта.

Ранее в МО предупредили о последствиях радиационной аварии на границе с Украиной.