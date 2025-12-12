На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Минобороны РФ обвинило Ермака в организации ввоза ядерных отходов на Украину

МО РФ: Ермак лично курировал ввоз отработанного ядерного топлива на Украину
Ukraine Presidency/Ukrainian Pre/Global Look Press

Бывший глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак лично курировал ввоз отработанного ядерного топлива на Украину. Об этом заявил на брифинге начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил России Алексей Ртищев, сообщает Telegram-канал ведомства.

По его словам, он «курировал организационные, логистические и финансовые потоки ввоза на Украину отработавшего ядерного топлива», не уведомляя МАГАТЭ и другие профильные организации. Маршруты поставок были организованы через Польшу и Румынию.

Начальник войск РХБЗ обратил внимание, что ввоз отработавшего ядерного топлива на Украину формирует риски для создания так называемой «грязной бомбы» с последующим применением ее под «чужим флагом».

Ртищев рассказал, что Служба безопасности Украины уже моделировала взрыв «грязной бомбы» в месте массового скопления людей.

28 ноября Зеленский принял отставку Ермака с поста руководителя своего офиса. Чиновника уволили после обыска в его квартире, который провели сотрудники антикоррупционных органов.

54-летний Ермак занимал пост главы офиса президента Украины с 11 февраля 2020 года, перед этим он был помощником Зеленского — курировал вопросы внешней политики и международные связи. Последнее время Ермак возглавлял переговорную группу Киева по урегулированию украинского конфликта.

Ранее в МО предупредили о последствиях радиационной аварии на границе с Украиной.

Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
