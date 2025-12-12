На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Женщина получила работу после 500 отказов благодаря забавному мему

В США женщина получила работу после 500 отказов благодаря мему
true
true
true
close
Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Жительница Чикаго, которая около двух лет безуспешно искала работу, получила предложение после публикации созданного ею юмористического мема, пишет NDTV.

Американка начала искать работу в мае 2023 года, вскоре после того, как получила степень магистра библиотечных и информационных наук в Университете Иллинойса. За 800 дней она отправила более 500 заявок, регулярно обновляла резюме и следовала стандартным рекомендациям по поиску работы, однако откликов почти не было. Большая часть ответов ограничивалась автоматическими отказами, а собеседования сопровождались негативным опытом. В этот период она жила на доход мужа, что, по ее словам, было важной, но далеко не у всех доступной поддержкой.

В июле 2025 года, столкнувшись с очередной волной отказов, женщина создала мем с надписью «пожалуйста, наймите меня», фотографиями и краткой информацией о себе. Пост она разместила картинку в соцсетях. Публикация быстро привлекла сотни комментариев и более двух десятков предложений о работе.

Среди откликнувшихся оказалась владелица будуарной фотостудии, которая отметила искренность и коммуникационные навыки соискательницы. Женщине предложили должность менеджера студии на неполный рабочий день с гибким гибридным графиком. В ее обязанности теперь входят общение с клиентами, продажи и административные задачи. Несмотря на то что работа не связана с ее профильным образованием, американка заявила, что довольна новым местом и ценит позитивную рабочую атмосферу.

Ранее женщина пожаловалась, что ее не взяли на работу из-за отсутствия макияжа.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Невероятно заразен. Откуда берется «зимний кишечный грипп» и как его лечить
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами