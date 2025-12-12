Женщина получила работу после 500 отказов благодаря забавному мему

Жительница Чикаго, которая около двух лет безуспешно искала работу, получила предложение после публикации созданного ею юмористического мема, пишет NDTV.

Американка начала искать работу в мае 2023 года, вскоре после того, как получила степень магистра библиотечных и информационных наук в Университете Иллинойса. За 800 дней она отправила более 500 заявок, регулярно обновляла резюме и следовала стандартным рекомендациям по поиску работы, однако откликов почти не было. Большая часть ответов ограничивалась автоматическими отказами, а собеседования сопровождались негативным опытом. В этот период она жила на доход мужа, что, по ее словам, было важной, но далеко не у всех доступной поддержкой.

В июле 2025 года, столкнувшись с очередной волной отказов, женщина создала мем с надписью «пожалуйста, наймите меня», фотографиями и краткой информацией о себе. Пост она разместила картинку в соцсетях. Публикация быстро привлекла сотни комментариев и более двух десятков предложений о работе.

Среди откликнувшихся оказалась владелица будуарной фотостудии, которая отметила искренность и коммуникационные навыки соискательницы. Женщине предложили должность менеджера студии на неполный рабочий день с гибким гибридным графиком. В ее обязанности теперь входят общение с клиентами, продажи и административные задачи. Несмотря на то что работа не связана с ее профильным образованием, американка заявила, что довольна новым местом и ценит позитивную рабочую атмосферу.

