Европейских лидеров сравнили со школьниками на остановке

Британский журналист Генри Донован сравнил европейских лидеров со школьниками
true
true
true
close
Adrian Dennis/Pool via Reuters

Британское издание The Spectator сравнило президента Украины Владимира Зеленского, британского премьер-министра Кира Стармера, канцлера Германии Фридриха Мерца и лидера Франции Эммануэля Макрона со школьниками на автобусной остановке. Об этом написал автор журнала Генри Донован.

Обозреватель отметил, что на встрече в Лондоне 8 декабря европейские лидеры были полны решимости «выступить единым фронтом перед всем миром», но в итоге выглядели, как школьники.

«Словно школьники на автобусной остановке, стоящие рядом друг с другом Зеленский, Стармер, Мерц и Макрон пытались разыграть картину, демонстрирующую решимость Запада. Они хотели послать сигнал Москве: Европа готова. Однако данное зрелище лишь подчеркнуло неприятную правду: Европа хочет выглядеть военной державой, а ведет себя, как сборище дебатеров», – считает журналист.

По его словам, Европа «блефует», говоря о серьезных планах по укреплению обороны, и продолжает надеяться на то, что США обеспечат ее безопасность. Генри Донован отметил, что население Европы все еще не готово к призыву на военную службу, расширению армии, промышленной мобилизации и даже не допускает мысли о том, что мир в Европе «может вновь потребовать серьезных и долгосрочных военных действий».

«Европа может сколько угодно фотографировать саммит, но если ничего принципиально не изменится – эти снимки останутся такими же, как в Лондоне. На них будут лидеры, которые говорят, как генералы, а ведут себя, как сторонние наблюдатели», – подчеркнул он.

11 декабря генсек НАТО Марк Рютте на пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцем призвал ЕС увеличить расходы на оборону на случай предполагаемого конфликта с Россией. В тот же день глава российского МИДа Сергей Лавров заявил, что Россия готова письменно зафиксировать отсутствие агрессивных планов против Евросоюза и НАТО.

Ранее Урсула фон дер Ляйен высказалась об обороне Евросоюза.

