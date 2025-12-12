Вооруженные силы РФ в период с 6 по 12 декабря взяли под контроль восемь населенных пунктов в четырех регионах. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны страны в Telegram-канале.

В частности, подразделения группировки российских войск «Север» выбили украинских солдат из населенного пункта Лиман в Харьковской области. Бойцы группировки «Запад», в свою очередь, взяли под контроль Кучеровку и Куриловку в Харьковской области.

«За прошедшую неделю подразделения «Южной» группировки войск освободили населенные пункты Северск и Червоное в Донецкой народной республике», — говорится также в заявлении.

Кроме того, военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) сдали Ровное в Донецкой народной республике (ДНР), отступив под натиском подразделений группировки российских войск «Центр».

В Днепропетровской области под контроль ВС РФ перешел населенный пункт Остаповское, в Запорожской области — Новоданиловка. В боях за первый населенный пункт участвовали солдаты группировки войск «Восток», а за второй — группировки «Днепр».

Ранее Путину доложили об освобождении части Димитрова в ДНР.