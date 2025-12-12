На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Жительницу Мелитополя осудили за перечисления более 1,4 тыс. рублей ВСУ

Прокуратура: жительницу Мелитополя осудили на 12,5 года за перевод денег ВСУ
Жительницу Мелитополя приговорили за госизмену и перевод более 1,4 тыс. рублей на нужды украинских военных. Об этом сообщили в прокуратуре Крыма.

Суд признал 55-летнюю женщину виновной в государственной измене. По материалам дела, с октября 2023 года по ноябрь 2024 года она перечисляла деньги через мобильное приложение на счета иностранного банка, которые, как установлено, используются спецслужбами Украины. Переводы предназначались для обеспечения вооруженных сил страны.

В прокуратуре отметили, что ее действия выявили и пресекли сотрудники УФСБ России по Запорожской области.

В итоге Запорожский областной суд, учитывая позицию государственного обвинения, назначил подсудимой 12 лет и 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима, а также год ограничения свободы после отбытия наказания. Ведомство уточнило, что обвинение поддержано прокуратурой Республики Крым.

До этого суд вынес приговор жителю Запорожский областной по делу о шпионаже и госизмене. В 2023 году обвиняемый отправил украинским спецслужбам информацию о передвижении российских войск.

Ранее женщине-агенту СБУ вынесли приговор за подготовку теракта в Воронеже.

