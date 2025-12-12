На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Пассажир попытался открыть дверь самолета в небе и был арестован

В Гонконге арестовали пассажира, попытавшегося открыть дверь самолета в небе
Guido Benedetto/Shutterstock/FOTODOM

Полиция Гонконга арестовала мужчину после инцидента на борту рейса Cathay Pacific, следовавшего из Бостона в Гонконг. По данным авиакомпании, во время перелета пассажир попытался открыть дверь самолета, пишет Daily Star.

Инцидент произошел 10 декабря, а самолет благополучно приземлился рано утром 11 декабря. Представители Cathay Pacific сообщила, что ни один пассажир и ни один член экипажа не пострадал.

СМИ сообщают, что полиция задержала 20-летнего гражданина Китая по подозрению в нарушении Постановления об авиационной безопасности. Представители авиакомпании отметили, что бортпроводник оперативно вмешался, проверил дверь на предмет надежного закрытия и уведомил соответствующие службы.

Cathay Pacific подчеркнула, что безопасность пассажиров и экипажа является ее приоритетом.

Ранее на видео попало, как самолет упал на трассу с автомобилями.

