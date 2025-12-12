Адвокат о «схеме Долиной»: мошенничество с недвижимостью — попытка Запада ослабить россиян

Версия с влиянием западных стран на осуществление мошенничества в России является правдивой. Действия направлены на ослабление россиян, и государству пока нечего противопоставить им для защиты населения, заявил в подкасте «Smarent Pro недвижимость» уголовный адвокат, бывший следователь Антон Тащилин. «Газета.Ru» до выхода подкаста ознакомилась с выдержками из интервью.

«Следы мошенничества, и это подтверждается из расследуемых уголовных дел (дело Долиной — Лурье), ведут за рубеж. Звонки мошенников осуществляются с территории Украины и западных государств. Действия направлены и на незаконное получение денег, и на ослабление государства. В России сейчас блокируются звонки в мессенджерах, но рассматриваемых ситуаций меньше не становится», — рассказал адвокат.

Первый этап схемы обмана граждан — звонки от мошенников, которые представляются сотрудниками правоохранительных органов, Росфинмониторинга, Центрального банка РФ. Далее следует шантаж и попытка «вытянуть» деньги из жертвы под предлогом вымышленного уголовного дела. В зону риска попадают пенсионеры, россияне старше 50 лет.

«Мошенники — хорошие психологи: используют в звонках психологические методики шантажа, уговоров. Убеждают человека совершить перевод денег на безопасные счета, продать квартиру, машину или поджигать банкоматы. В случае диверсий, граждан сначала лишают денег, а потом, под предлогом условий возврата, заставляют их выполнять определенные действия», — поделился эксперт.

Курьерами становятся молодые люди — жертвы другой схемы мошенничества. В группу риска попадают молодые люди 18–25 лет, часто образованные. Они доверяют правоохранительным органам и готовы действовать под вымышленным мотивом от мошенников: забирают денежные средства, переводят их на счета или обменивают на криптовалюту. В результате жертвами цепочки обмана становятся: пенсионеры (продавцы), дропперы (курьеры денежных средств) и покупатели квартир.

«Мошенники манипулируют молодыми людьми под предлогом взлома банковских счетов или аккаунта на «Госуслугах». Зачастую самого взлома не происходит: мошенники отправляют ссылки на фейковые страницы. В них указано, что со счетов жертвы совершены переводы на счета украинских террористов, и она будет привлечена к ответственности: за диверсию, госизмену. Так молодых людей вовлекают в соучастие в мошенничестве», — подчеркнул адвокат.

