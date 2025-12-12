Иран выкупил большую часть железной дороги до Азербайджана

Тегеран выкупил более 100 км из 160-километрового участка железной дороги Решт — Астара между Ираном и Азербайджаном. и надеются завершить процесс к марту 2026 года. Об этом заявил иранский президент Масуд Пезешкиан в Туркмении на форуме, посвященном Международному году мира и доверия. Его слова передает ТАСС.

«Что касается маршрута Астара — Решт, я хочу сказать вам, что 100 км мы уже приобрели, все сделали. Может быть, даже 110 км, и до конца года все закончим (имеется в виду год по солнечному календарю, который заканчивается в марте — прим. ТАСС)», — заявил Пезешкиан в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным на полях форума.

До этого стало известно о намерении российского лидера, прибывшего в Ашхабад 12 декабря, также провести встречи с лидерами Ирака — Абдель Латифом Рашидом, Турции — Реджеп Тайипом Эрдоганом, а также премьер-министром Пакистана — Шахбазом Шарифом.

Пленарная сессия форума проходит в день 30-летия провозглашения Туркменией постоянного нейтралитета, а также Международного дня нейтралитета, установленного Генеральной Ассамблеей ООН. Темой мероприятия стала «Мир и доверие: единство целей в интересах устойчивого будущего».

Ранее Путин передал приветствие духовному лидеру Ирана.