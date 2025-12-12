На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Российские военные нанесли массированный удар по Украине в ответ на атаки ВСУ

Минобороны: ВС России нанесли массированный удар по объектам ВПК Украины
true
true
true
close
Russian Defence Ministry/Global Look Press

Российские военнослужащие в ответ на атаки украинской стороны по гражданским объектам на территории России нанесли массированный и пять групповых ударов по объектам военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ в Telegram-канале.

По данным российского оборонного ведомства, атаки производились с помощью аэробаллистических гиперзвуковых ракет «Кинжал» и других боевых орудий.

В результате налета были поражены объекты топливно-энергетического комплекса, транспортная, аэродромная и портовая инфраструктура, используемые в интересах ВСУ.

Помимо этого, были уничтожены цеха сборки, места хранения и запуска ударных дронов дальнего действия, а также пункты временной дислокации солдат армии Украины и иностранных наемников.

В сводке Минобороны РФ также говорится, что российская сторона в период с 6 по 12 декабря взяла под контроль восемь населенных пунктов в четырех регионах. В частности, подразделения группировки российских войск «Север» выбили украинских солдат из населенного пункта Лиман в Харьковской области. Бойцы группировки «Запад», в свою очередь, взяли под контроль Кучеровку и Куриловку в Харьковской области.

Ранее президенту РФ Владимиру Путину доложили об освобождении части Димитрова в ДНР.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Невероятно заразен. Откуда берется «зимний кишечный грипп» и как его лечить
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами