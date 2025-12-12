Российские военнослужащие в ответ на атаки украинской стороны по гражданским объектам на территории России нанесли массированный и пять групповых ударов по объектам военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ в Telegram-канале.

По данным российского оборонного ведомства, атаки производились с помощью аэробаллистических гиперзвуковых ракет «Кинжал» и других боевых орудий.

В результате налета были поражены объекты топливно-энергетического комплекса, транспортная, аэродромная и портовая инфраструктура, используемые в интересах ВСУ.

Помимо этого, были уничтожены цеха сборки, места хранения и запуска ударных дронов дальнего действия, а также пункты временной дислокации солдат армии Украины и иностранных наемников.

В сводке Минобороны РФ также говорится, что российская сторона в период с 6 по 12 декабря взяла под контроль восемь населенных пунктов в четырех регионах. В частности, подразделения группировки российских войск «Север» выбили украинских солдат из населенного пункта Лиман в Харьковской области. Бойцы группировки «Запад», в свою очередь, взяли под контроль Кучеровку и Куриловку в Харьковской области.

Ранее президенту РФ Владимиру Путину доложили об освобождении части Димитрова в ДНР.