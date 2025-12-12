К 90-летию Светланы Дружининой пройдет марафон на ТВ

«Дульсинею Тобосскую» и «Гардемарины, вперед» покажут к юбилею режиссера Дружининой

Марафон в честь дня рождения народной артистки России, актрисы, режиссера, сценариста Светланы Дружининой пройдет 16 декабря на телеканале «Мосфильм. Золотая коллекция». Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе канала.

В день 90-летия Дружининой канал покажет ее режиссерские работы.

Начнет марафон в 9:50 музыкальный фильм «Дульсинея Тобосская» — экранизация мюзикла Геннадия Гладкова по пьесе Александра Володина. Роль возлюбленной Дон Кихота, которая не знала, что была дамой его сердца, исполнила Наталья Гундарева.

В 12:20 марафон продолжится экранизацией оперетты Имре Кальмана «Принцесса цирка» с Натальей Белохвостиковой в главной роли. За актрису в фильме пела оперная певица Лидия Ковалева.

После этого в 15:00 на канале начнется комедия «Сватовство гусара», созданная по мотивам водевиля Николая Некрасова «Петербургский ростовщик». С этого фильма началось сотрудничество Дружининой и актера Михаила Боярского.

В 16:20 телеканал покажет первую самостоятельную режиссерскую работу Светланы Дружининой — картину «Исполнение желаний». В фильме снялись Евгений Лебедев, Иннокентий Смоктуновский, Николай Ерёменко, Наталья Бондарчук, Евгений Жариков и другие.

В рамках проекта «Мосфильм. Золотой век» в 19:50 зрители увидят серию «Мосфильм Парный. Дружинина — Мукасей», рассказывающую о знаменитых супругах и их творческом тандеме.

Завершится марафон в 20:00 самой знаменитой картиной режиссера — «Гардемарины, вперед!», созданной по произведению Нины Соротокиной «Трое из Навигацкой школы». Начинающая писательница сама принесла Дружининой еще не опубликованную рукопись, и режиссер не сразу согласилась снимать по книге фильм. Однако в итоге он заслужил любовь зрителей, а песни Виктора Лебедева на стихи Юрия Ряшенцева стали хитами, напоминает пресс-служба канала.

