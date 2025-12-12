На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

К 90-летию Светланы Дружининой пройдет марафон на ТВ

«Дульсинею Тобосскую» и «Гардемарины, вперед» покажут к юбилею режиссера Дружининой
close
Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Марафон в честь дня рождения народной артистки России, актрисы, режиссера, сценариста Светланы Дружининой пройдет 16 декабря на телеканале «Мосфильм. Золотая коллекция». Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе канала.

В день 90-летия Дружининой канал покажет ее режиссерские работы. 

Начнет марафон в 9:50 музыкальный фильм «Дульсинея Тобосская» — экранизация мюзикла Геннадия Гладкова по пьесе Александра Володина. Роль возлюбленной Дон Кихота, которая не знала, что была дамой его сердца, исполнила Наталья Гундарева

В 12:20 марафон продолжится экранизацией оперетты Имре Кальмана «Принцесса цирка» с Натальей Белохвостиковой в главной роли. За актрису в фильме пела оперная певица Лидия Ковалева. 

После этого в 15:00 на канале начнется комедия «Сватовство гусара», созданная по мотивам водевиля Николая Некрасова «Петербургский ростовщик». С этого фильма началось сотрудничество Дружининой и актера Михаила Боярского

В 16:20 телеканал покажет первую самостоятельную режиссерскую работу Светланы Дружининой — картину «Исполнение желаний». В фильме снялись Евгений Лебедев, Иннокентий Смоктуновский, Николай Ерёменко, Наталья Бондарчук, Евгений Жариков и другие.

В рамках проекта «Мосфильм. Золотой век» в 19:50 зрители увидят серию «Мосфильм Парный. Дружинина — Мукасей», рассказывающую о знаменитых супругах и их творческом тандеме. 

Завершится марафон в 20:00 самой знаменитой картиной режиссера — «Гардемарины, вперед!», созданной по произведению Нины Соротокиной «Трое из Навигацкой школы». Начинающая писательница сама принесла Дружининой еще не опубликованную рукопись, и режиссер не сразу согласилась снимать по книге фильм. Однако в итоге он заслужил любовь зрителей, а песни Виктора Лебедева на стихи Юрия Ряшенцева стали хитами, напоминает пресс-служба канала.

Марафон фильмов Светланы Дружининой 16 декабря на телеканале «Мосфильм. Золотая коллекция»

Ранее Шнуров, Эминем и Синатра вошли в топ артистов, покоривших несколько индустрий.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Невероятно заразен. Откуда берется «зимний кишечный грипп» и как его лечить
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами