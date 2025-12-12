В Ашхабаде на форуме мира Путин встретился с президентом Ирана Пезешкианом

Президент России Владимир Путин встретился с президентом Ирана Масудом Пезешкианом. Об этом сообщает РИА Новости.

Как отмечается, переговоры президентов проходят в Ашхабаде, куда российский лидер прибыл 12 декабря для участия в форуме, посвященном Международному году мира и доверия, а таже Международному дню нейтралитета и 30-летию постоянного нейтралитета Туркмении.

По информации ТАСС, во время встречи с Пезешкианом Путин попросил его передать наилучшие пожелания духовному лидеру Ирана Али Хаменеи.

В предыдущий раз Путин и Пезешкиан встречались в Китае на полях саммита ШОС.

В ходе текущей поездки Путин также планирует поговорить с лидерами Ирака — Абдель Латифом Рашидом, Турции — Реджеп Тайипом Эрдоганом, а также премьер-министром Пакистана — Шахбазом Шарифом.

Пленарная сессия форума проходит в день 30-летия провозглашения республикой постоянного нейтралитета и Международный день нейтралитета, учрежденный Генеральной Ассамблеей ООН. Темой мероприятия стали «Мир и доверие: единство целей в интересах устойчивого будущего».

Ранее Путину передали послание от верховного лидера Ирана.