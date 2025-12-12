Сразу в трех российских аэропортах ввели ограничения на прием и отправку самолетов

В аэропортах Магаса, Грозного и Владикавказа ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

«Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — написал он.

До этого Кореняко сообщал об аналогичных ограничениях в аэропорту Махачкалы.

По данным министерства обороны РФ, ночью над территорией страны перехватили и уничтожили 90 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). В Орловской и Ростовской областях сбили по одному дрону, в Тамбовской и Тульской областях — по два. Над акваторией Черного моря, а также в Тверской и Смоленской областях нейтрализовали по три воздушные цели. Атаку четырех летательных аппаратов отразили в столичном регионе, в Ярославской области ликвидировали восемь БПЛА. Большую часть беспилотников — 63 — сбили над Брянской областью.

Ранее самолет Пашиняна не смог сесть в Москве из-за ограничений на использование воздушного пространства.