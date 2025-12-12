Номинального директора рехаба «Антонов Pro» Ливака арестовали

Видновский городской суд Московской области отправил под стражу номинального гендиректора реабилитационного центра «Антонов Pro» Михаила Ливака. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе объединенных судов Московской области.

В сообщении отмечается, что Ливаку было предъявлено обвинение по статье «Похищение человека».

«Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 3 февраля 2026 года», — добавили в пресс-службе.

В комментарии агентству рассказали, что сам он также лечился в этом реабилитационном центре, а позже стал работать волонтером. Через некоторое время основатель учреждения Максим Антонов предложил ему стать номинальным гендиректором.

5 декабря суд арестовал организатора «пыточного» рехаба в Видном Антонова до 3 февраля по обвинению в похищении человека и незаконном лишении свободы.

О пытках в рехабе стало известно 4 декабря. Персонал морил подопечных голодом, избивал и удерживал взаперти. Один из постояльцев за три месяца в центре потерял 60 килограммов, так как не получал достаточно еды. 27-летний мужчина весил 100 кг в момент, когда поступил в учреждение.

Известно, что причиной потери веса стали издевательства, которым подвергался молодой человек. Так, по его словам, его били по почкам, обливали холодной водой и практически не давали еды. Компании из 40 постояльцев в день якобы давали одну курицу на всех.

Ранее в Подмосковье арестовали основательницу другого рехаба, где истязали детей.