Мадридский «Реал» ужесточил свою позицию в переговорах о новом контракте с бразильским вингером Винисиусом Жуниором. Об этом сообщает Madrid Zone.

Руководство «Реала» поставило форварду ультиматум, так как клуб больше не намерен улучшать финансовые условия соглашения, которые обсуждались ранее. Винисиусу предлагается либо подписать контракт на уже предложенных условиях, либо быть выставленным на трансфер летом 2026 года.

26-летний бразилец является форвардом «Реала». В текущем сезоне он провел 22 матча во всех турнирах, забил 5 голов и отдал 7 голевых передач. Его действующий контракт активен до 30 июня 2027 года. В случае если соглашение не будет достигнуто, предполагается, что следующим местом работы Винисиуса может стать чемпионат Саудовской Аравии.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили сборную России, в том числе и молодежную, и российские команды от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года.

Ранее Булыкин назвал причину поражения «Реала» от «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов.