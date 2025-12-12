На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Реал» поставил ультиматум своему игроку Винисиусу

«Реал» шантажирует своего игрока Винисиусу новым контрактом
true
true
true
close
REUTERS/Violeta Santos Moura

Мадридский «Реал» ужесточил свою позицию в переговорах о новом контракте с бразильским вингером Винисиусом Жуниором. Об этом сообщает Madrid Zone.

Руководство «Реала» поставило форварду ультиматум, так как клуб больше не намерен улучшать финансовые условия соглашения, которые обсуждались ранее. Винисиусу предлагается либо подписать контракт на уже предложенных условиях, либо быть выставленным на трансфер летом 2026 года.

26-летний бразилец является форвардом «Реала». В текущем сезоне он провел 22 матча во всех турнирах, забил 5 голов и отдал 7 голевых передач. Его действующий контракт активен до 30 июня 2027 года. В случае если соглашение не будет достигнуто, предполагается, что следующим местом работы Винисиуса может стать чемпионат Саудовской Аравии.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили сборную России, в том числе и молодежную, и российские команды от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года.

Ранее Булыкин назвал причину поражения «Реала» от «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат Италии
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Невероятно заразен. Откуда берется «зимний кишечный грипп» и как его лечить
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами