Финляндия построила на границе с Россией 140 км забора

Финляндии осталось построить 60 км забора на границе с Россией
Global Look Press

Финляндия построила на границе с Россией почти 140 км забора из 200 запланированных. Работы планируется закончить к лету 2025 года. Об этом сообщает Uutissuomalainen со ссылкой на пограничную охрану Финляндии.

В конце ноября 2025 года телерадиокомпания Yle сообщала, что строительство восточного пограничного заграждения близко к завершению. Забор возводят на расстоянии около 1 км от границы с Россией. Через каждые 20 метров на заграждения ставят камеры видеонаблюдения для постоянного мониторинга границы, через каждые 500 метров – проходы для обслуживания, а через каждые 3 километра – для животных.

Высота забора составляет 4,5 метров, в верхней его части располагается колючая проволока.

При этом общая протяженность российско-финской границы превышает 1,3 тысячи километров и власти Финляндии признают, что не смогут построить забор на всем ее протяжении из-за ограниченного финансирования. Всего строительство объекта оценивается в €2,5 млрд. На каждые 200 километров ограждения финские власти тратят около €362 млн.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова, комментируя новость о строительстве забора ТАСС, рекомендовала финским властям не забыть построить туалеты на случай победы «худших фобий».

Ранее в Финляндии нашли причину перевооружения Европы.

