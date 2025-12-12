«Потакать Западу нельзя»: в Госдуме объяснили, почему ЦБ подал иск против Euroclear

Депутат Делягин: ЦБ будет судиться с Euroclear, чтобы не стать соучастником преступления

Центробанк подал иск в Арбитражный суд Москвы к бельгийскому депозитарию Euroclear, где хранятся российские активы, потому что «дальше тянуть нельзя». Об этом в разговоре с «Газетой.Ru» заявил зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин.

«ЦБ сделал это именно сейчас, так как на повестку дня встал вопрос уже не о заморозке, а о фактическом изъятии средств. Дальше тянуть время и потакать Западу уже нельзя: без формальных действий можно легко стать соучастником этого преступления», — пояснил парламентарий.

По мнению Делягина, в Евросоюзе не станут признавать решение российского суда.

«Чтобы обезопасить своих руководителей, обеспечивших беспрецедентное ограбление России, ЦБ и совершил данное действие. Разумеется, для ЕС решение российского суда не аргумент, — разве что оно позволит им найти содержание для очередного пакета санкций, введя их против этого суда», — сказал он.

До этого в Банке России сообщили о подаче иска в Арбитражный суд Москвы против бельгийского депозитария Euroclear, в котором хранятся €180 млрд замороженных активов регулятора. Причиной обращения в суд послужило то, что в Евросоюзе официально рассматривают прямое или косвенное использование российских вложений. В ЦБ требуют, чтобы Euroclear заплатил за причиненные убытки.

В феврале-марте 2022 года, вскоре после начала военной операции России на Украине, страны Евросоюза приняли решение заморозить золотовалютные резервы ЦБ. В США и ЕС ввели санкции против российского регулятора на совершение операций по управлению резервами.

