Илон Маск признал, что его взгляды на бога изменились

Американский бизнесмен Илон Маск, ранее называвший себя атеистом, сообщил, что пришел к убеждению о существовании Бога. Его слова передает Daily Mail.

«Я верю, что эта вселенная возникла из чего-то… У людей разные представления о Боге», — объяснил Маск, выступая в подкасте жены советника президента США Кэти Миллер

Как отмечает издание, начиная с 2022 года, Маск неоднократно говорил о растущем уважении к основным христианским ценностям и даже признался, что был «глупцом, не оценившим их глубокую мудрость».

В 2024 году он назвал себя «культурным христианином», восхваляя учение Иисуса о любви, доброте и прощении за его мудрость и общественную ценность. При этом в одном из выпусков подкаста глава SpaceX и Tesla уточнил, что «наш создатель, возможно, просто запускает масштабную компьютерную симуляцию, и наша жизнь — это не что иное, как чья-то видеоигра».

Маск также предположил, что наш мир может быть «инопланетным сериалом Netflix», заявив, что цель жизни в этом случае будет заключаться в том, чтобы поддерживать интерес человечества к сериалу, повышать наши «рейтинги» и не позволять нашему создателю выключить компьютер.

Ранее Маск раскритиковал свою трансгендерную дочь за смену пола и имени.