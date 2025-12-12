Украинский лидер Владимир Зеленский признает, что уже не вернет территории, которые в ходе конфликта с Россией отошли под юрисдикцию РФ. Об этом пишет британская газета The Telegraph.

«Зеленский, похоже, достаточно прагматичен, чтобы признать, хотя и неохотно, что некоторые территории, уже незаконно захваченные Россией, могут быть невозвратимы», — говорится в сообщении издания.

При этом, по оценке The Telegraph, Зеленский «не уступит весь Донбасс» России. Такой шаг газета сравнила с ситуацией, при которой США отдали бы Аляску.

Владимир Зеленский допустил референдум по вопросу контроля над Донбассом, подчеркнув, что решать судьбу региона должен народ его страны. США предлагают создать демилитаризованную «свободную экономическую зону», но «кто будет управлять этой территорией, они не знают», отметил политик. При этом накануне британская газета The Telegraph писала, что Киев может отказаться от Донбасса в обмен на «взаимные уступки» со стороны России.

Ранее Медведев назвал слова Зеленского о референдуме средним пальцем в адрес США.