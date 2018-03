Встречают по одежке: как мода помогает прорваться во власть

Политика белого хлопка и чернил

Если хотите запомниться своим избирателям — поместите оскорбления своих оппонентов на модный предмет гардероба. Именно так родились лучшие принты на футболках сторонников женщин-политиков во время последних предвыборных кампаний: выражение Unqualified Lesbian («Неквалифицированная лесбиянка») появилось на майках сторонниц Синтии Никсон, словосочетание Nasty Woman («Противная женщина») украсило футболки тех, кто поддерживал Хиллари Клинтон.

Идею слогана для Никсон подала спикер городского совета Нью-Йорка Кристин Куин. Заявление прозвучало в ее интервью журналу The New York Post: «Синтия Никсон была против того, чтобы квалифицированная лесбиянка (Куин — «Газета.Ru») стала мэром Нью-Йорка. Теперь она хочет, чтобы неквалифицированная лесбиянка была его губернатором».

Дело в том, что Синтию Никсон многие обвиняют в том, что она борется за губернаторский пост, не имея никакого опыта политической жизни — для противников она остается актрисой, а не политиком. В числе тех, кто против ее выдвижения — спикер городского совета, связавшая сексуальную ориентацию кандидата на пост губернатора с ее профессиональными качествами. Отсутствие профессиональных навыков дало повод Кристин Куин назвать Синтию Никсон «неквалифицированной лесбиянкой».

Через несколько часов комик Мэри Коннор полностью использовала это выражение на благо предвыборной кампании, выпустив футболки с этим слоганом в рамках кампании Синтии. Реакция Никсон в твиттере сделала свое доброе дело:

«Это правда, что я никогда не получала свой сертификат из Департамента по делам лесбиянок, но в свою защиту скажу, что для этого требуется много документов».

В описании под фотографией футболки говорится, что «раз уж Миранда неквалифицированная лесбиянка, то я, видимо, тоже».

«Противной женщиной» Хиллари Клинтон назвал 45-й президент США (на тот момент — будущий) Дональд Трамп во время президентских дебатов в октябре 2016 года. Хиллари как раз говорила о собственной и государственной прибыли, упомянула доходы Трампа, и посреди ее речи Трамп вставил этот неприятный комментарий.

Мало того, что сотни либеральных пользователей твиттера мгновенно изменили свои никнеймы на «Противную женщину», они также запросили футболки. Что ж, они получили то, что хотели — Хиллари даже выложила в свой аккаунт в социальной сети снимок с одной из них в руках.

Для голосовавших за кандидата от Демократической партии США 8 ноября стало не просто днем выборов, но еще и возможностью поддержать госпожу Клинтон морально. Группа в фейсбуке «Нация брючного костюма» была создана для общения сторонников Хиллари. Деловой женский костюм, который называют в англоговорящих странах «power suit» («костюм силы»), был основным предметом гардероба бывшего кандидата в президенты — он вдохновил сторонниц Хиллари Клинтон на свободу самовыражения. И не только в день выборов, но и раньше.

2 октября 2016 года на одной из площадей Нью-Йорка собрались 200 человек в разноцветных костюмах и провели танцевальный флешмоб «Сила брючного костюма» в поддержку единства, любви и инклюзивности. Тренд поддержала и певица Бейонсе, которая выступила 4 ноября на съезде Демократической партии в черном костюме в белый горошек в окружении танцовщиц в синих костюмах и футболках I'm with her («Я с ней»).

Matt Rourke/AP Выступление Бейонсе на мероприятии президентской кампании Хиллари Клинтон в Кливленде, ноябрь 2016 года

Хештег с этой фразой стал основным показателем предпочтений американцев: всего один твит из трех слов сумел сказать больше, чем все вдохновляющие речи знаменитостей вместе взятые.

Идея для футболки с лозунгом We should all be Mirandas («Мы все должны быть Мирандами») была позаимствована у дизайнера французского бренда Dior Марии Грации Кьюри одной из поклонниц «Секса в большом городе».

Оригинальный слоган на футболке Dior гласил: «Мы все должны быть феминистами». Напомним, в сериале и одноименном фильме Синтия Никсон сыграла успешного адвоката Миранду Хоббс, которая стала примером для всех борцов за права женщин, так что в сознании поклонников ее имя связано с феминизмом.

Марш за наши жизни

Звезда последнего сезона сериала «Очень странные вещи» Милли Бобби Браун еще не борется за президентский или губернаторский пост, но уже стала гражданской активисткой — и выражает свое мнение при помощи одежды. На премию канала Nickelodeon она недавно пришла в джинсовке с именами 17 детей, погибших при стрельбе в старшей школе Стоунман Дуглас во Флориде. Куртка была изготовлена специально для церемонии маркой Calvin Klein.

Chris Pizzello/Invision/AP Актриса Милли Бобби Браун во время церемонии вручения премии Kids' Choice Awards в Калифорнии, 24 марта 2018 года

Пользователи твиттера и поклонники девушки давно восхищались ее образами для красных ковровых дорожек, а уж когда 14-летняя актриса сделала такое важное политическое заявление, социальные сети взорвались восторгом.

24 марта во многих городах США прошел марш против свободной продажи огнестрельного оружия. Самое большое количество протестующих было зафиксировано в Нью-Йорке и Вашингтоне, где с вдохновляющей речью выступали подростки и маленькие дети — те, кто научился «уклоняться от пуль раньше, чем читать».

В честь мероприятия художница Криста Са выпустила партию вязаных перчаток-митенок с большим глазом на ладони, автор идеи назвала их перчатками «со злыми глазами». Их основная цель состоит в том, чтобы «сделать заявление, что всему есть предел, и с этим насилием нужно покончить.

«Конгресс должен знать, что люди все видят», — рассказала активистка на своем сайте.