В Кемеровской области без электроэнергии остались свыше 10 тыс. человек

Свыше 10 тыс. потребителей остались без света в результате отключения подстанции в городе Тайга Кемеровской области. Об этом в своем Telegram-канале рассказал губернатор региона Илья Середюк.
Он уточнил, что провел оперативный штаб по ситуации в населенном пункте.
«Прекратилась подача электричества у 10 455 бытовых и 64 социально-значимых потребителей. В их числе: две больницы, девять школ, 11 детских садов, 24 котельные, 18 объектов водоснабжения», — сообщил Середюк.
По словам губернатора, на место были направлены две дополнительные бригады и аварийный отряд, который будет контролировать подачу тепла в учреждения социальной сферы.
Глава региона добавил, что в 05:02 (01:02 мск) подстанцию начали переподключать на резервный источник энергии. В 06:12 (02:12 мск) подали напряжение потребителям.
14 декабря губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по энергетической инфраструктуре региона. В результате был поврежден объект магистральных электрических сетей в северо-западной части области. Из-за атак БПЛА без света остались более 29 тысяч абонентов.
В этот же день глава Херсонской области Владимир Сальдо рассказал, что более 330 тыс. жителей региона остались без электроэнергии из-за атаки на высоковольтную линию из Крыма со стороны Украины. По его словам, удар ВСУ повредил высоковольтную линию электропередачи »Джанкой — Мелитополь».
Ранее в США более 130 тыс. потребителей остались без электроэнергии.