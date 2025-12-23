На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Кемеровской области без электроэнергии остались свыше 10 тыс. человек

В кемеровском городе Тайга без электричества остались более 10 тыс. потребителей
Shutterstock/Creative Cat Studio

Свыше 10 тыс. потребителей остались без света в результате отключения подстанции в городе Тайга Кемеровской области. Об этом в своем Telegram-канале рассказал губернатор региона Илья Середюк.

Он уточнил, что провел оперативный штаб по ситуации в населенном пункте.

«Прекратилась подача электричества у 10 455 бытовых и 64 социально-значимых потребителей. В их числе: две больницы, девять школ, 11 детских садов, 24 котельные, 18 объектов водоснабжения», — сообщил Середюк.

По словам губернатора, на место были направлены две дополнительные бригады и аварийный отряд, который будет контролировать подачу тепла в учреждения социальной сферы.

Глава региона добавил, что в 05:02 (01:02 мск) подстанцию начали переподключать на резервный источник энергии. В 06:12 (02:12 мск) подали напряжение потребителям.

14 декабря губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по энергетической инфраструктуре региона. В результате был поврежден объект магистральных электрических сетей в северо-западной части области. Из-за атак БПЛА без света остались более 29 тысяч абонентов.

В этот же день глава Херсонской области Владимир Сальдо рассказал, что более 330 тыс. жителей региона остались без электроэнергии из-за атаки на высоковольтную линию из Крыма со стороны Украины. По его словам, удар ВСУ повредил высоковольтную линию электропередачи »Джанкой — Мелитополь».

Ранее в США более 130 тыс. потребителей остались без электроэнергии.

